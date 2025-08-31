A Manchester Unitedre papíron az eddigi legkönnyebb bajnoki mérkőzése várt, hiszen az újonc Burnley látogatott az Old Traffordra. Azonban a Vörös Ördögök esetében fölösleges papírforma győzelemről beszélni, ugyanis Rúben Amorim tavaly novemberi kinevezése óta a portugál szakember 30 Premier League-mérkőzésből mindössze nyolcat tudott megnyerni, ez pedig 1.03-as pont/meccs átlagot jelent, ami minősíthetetlen.
Nem mellesleg a Manchester United hét közben kiesett a Ligakupából a negyedosztályú Grimsby otthonában, ezek után Rúben Amorim arra tett célzást, hogy a játékosai akarják megbuktatni, az angol sajtóban pedig olyan pletykák is terjengeni kezdtek, hogy a Burnley elleni lehet a portugál edző utolsó meccse a Manchester United kispadján.
A Vörös Ördögök az első félidőben domináltak a Burnley ellen, el is dönthették volna a meccset, de a vezető góljuk után több ziccert is kihagytak. A második félidőben a Burnley kétszer is visszajött a meccsbe, és úgy tűnt, ponttal távozhat az Old Traffordról, azonban egy 94. percben megítélt büntetőnek köszönhetően a Manchester United megnyerte a meccset, ezzel pedig Amorim is fellélegezhet egy időre.
Ha elemezzük a meccset, akkor már az első félidőben le kellett volna zárnunk és irányítanunk kellett volna a játékot, de az utolsó pillanatig küzdenünk kellett. Ez egy olyan meccs volt, amit meg kellett nyernünk, de még nagyon sok a tennivalónk”
– mondta a Manchester United edzője a Sky Sports kamerája előtt, aki hangsúlyozta, hogy a 94. percben megítélt büntetőnek köszönhetően igazságos eredmény született.
Abban a pillanatban azt gondoltam, hogy igazságos lenne megnyerni a meccset. Meg sem fordult a fejemben, hogy Bruno egymás után két tizenegyest is kihagyjon”
– folytatta Amorim, utalva arra, hogy a Manchester United csapatkapitánya egy héttel ezelőtt hibázott a Fulham otthonában.
A portugál szakembert arról is kérdezték, miért csak a kispadról szállt be a 76,5 millió euróért szerződtetett Benjamin Sesko.
„Görcsökkel fejezte be a Grimsby elleni meccset, nagyon a határon volt, ezért sem akartuk, hogy büntetőt rúgjon, és ezért nem kezdett a Burnley ellen” – folytatta a portugál szakember, aki kiemelte, hogy a futball ezúttal igazságos volt.
Frusztrált voltam, mint bármelyik Manchester United-szurkoló. Voltak lehetőségeink a gólszerzésre és sok helyzetet kialakítottunk. Ma igazságos volt a futball, mert mi voltunk a jobb csapat. Vannak pillanatok, amelyek igazán döntőek. Néha nem játszunk jól, de látszik, hogy mindenki küzd és nyerni akar”
– tette hozzá Rúben Amorim, akinek a csapata legközelebb szeptember 14-én lép pályára a városi rivális Manchester City otthonában.