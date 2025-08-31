A Manchester Unitedre papíron az eddigi legkönnyebb bajnoki mérkőzése várt, hiszen az újonc Burnley látogatott az Old Traffordra. Azonban a Vörös Ördögök esetében fölösleges papírforma győzelemről beszélni, ugyanis Rúben Amorim tavaly novemberi kinevezése óta a portugál szakember 30 Premier League-mérkőzésből mindössze nyolcat tudott megnyerni, ez pedig 1.03-as pont/meccs átlagot jelent, ami minősíthetetlen.

Rúben Amorim, a Manchester United edzője

Fotó: Oli Scarf/AFP

Nem mellesleg a Manchester United hét közben kiesett a Ligakupából a negyedosztályú Grimsby otthonában, ezek után Rúben Amorim arra tett célzást, hogy a játékosai akarják megbuktatni, az angol sajtóban pedig olyan pletykák is terjengeni kezdtek, hogy a Burnley elleni lehet a portugál edző utolsó meccse a Manchester United kispadján.

​A Manchester United edzője szerint igazságos volt a futball

A Vörös Ördögök az első félidőben domináltak a Burnley ellen, el is dönthették volna a meccset, de a vezető góljuk után több ziccert is kihagytak. A második félidőben a Burnley kétszer is visszajött a meccsbe, és úgy tűnt, ponttal távozhat az Old Traffordról, azonban egy 94. percben megítélt büntetőnek köszönhetően a Manchester United megnyerte a meccset, ezzel pedig Amorim is fellélegezhet egy időre.

Ha elemezzük a meccset, akkor már az első félidőben le kellett volna zárnunk és irányítanunk kellett volna a játékot, de az utolsó pillanatig küzdenünk kellett. Ez egy olyan meccs volt, amit meg kellett nyernünk, de még nagyon sok a tennivalónk”

– mondta a Manchester United edzője a Sky Sports kamerája előtt, aki hangsúlyozta, hogy a 94. percben megítélt büntetőnek köszönhetően igazságos eredmény született.

Abban a pillanatban azt gondoltam, hogy igazságos lenne megnyerni a meccset. Meg sem fordult a fejemben, hogy Bruno egymás után két tizenegyest is kihagyjon”

– folytatta Amorim, utalva arra, hogy a Manchester United csapatkapitánya egy héttel ezelőtt hibázott a Fulham otthonában.

Bruno Fernandes gólja döntötte el a három pont sorsát

Fotó: Oli Scarf/AFP

