A Manchester United egy szenvedős mérkőzésen, egy 97. perces büntetőnek köszönhetően 3-2-re legyőzte az újonc Burnley együttesét az Old Traffordon, ezzel Rúben Amorim együttese a 3. fordulóban megszerezte első győzelmét a Premier League idei szezonjában. A mérkőzés után a Manchester United portugál edzője azt mondta, hogy a futball ezúttal igazságos volt.

A Manchester Unitedre papíron az eddigi legkönnyebb bajnoki mérkőzése várt, hiszen az újonc Burnley látogatott az Old Traffordra. Azonban a Vörös Ördögök esetében fölösleges papírforma győzelemről beszélni, ugyanis Rúben Amorim tavaly novemberi kinevezése óta a portugál szakember 30 Premier League-mérkőzésből mindössze nyolcat tudott megnyerni, ez pedig 1.03-as pont/meccs átlagot jelent, ami minősíthetetlen. 

Manchester United, Rúben Amorim, 's Portuguese head coach Ruben Amorim leaves the pitch at half-time during the English Premier League football match between Manchester United and Burnley at Old Trafford in Manchester, north west England, on August 30, 2025. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Rúben Amorim, a Manchester United edzője 
Fotó: Oli Scarf/AFP

Nem mellesleg a Manchester United hét közben kiesett a Ligakupából a negyedosztályú Grimsby otthonában, ezek után Rúben Amorim arra tett célzást, hogy a játékosai akarják megbuktatni, az angol sajtóban pedig olyan pletykák is terjengeni kezdtek, hogy a Burnley elleni lehet a portugál edző utolsó meccse a Manchester United kispadján. 

​A Manchester United edzője szerint igazságos volt a futball

A Vörös Ördögök az első félidőben domináltak a Burnley ellen, el is dönthették volna a meccset, de a vezető góljuk után több ziccert is kihagytak. A második félidőben a Burnley kétszer is visszajött a meccsbe, és úgy tűnt, ponttal távozhat az Old Traffordról, azonban egy 94. percben megítélt büntetőnek köszönhetően a Manchester United megnyerte a meccset, ezzel pedig Amorim is fellélegezhet egy időre. 

Ha elemezzük a meccset, akkor már az első félidőben le kellett volna zárnunk és irányítanunk kellett volna a játékot, de az utolsó pillanatig küzdenünk kellett. Ez egy olyan meccs volt, amit meg kellett nyernünk, de még nagyon sok a tennivalónk” 

– mondta a Manchester United edzője a Sky Sports kamerája előtt, aki hangsúlyozta, hogy a 94. percben megítélt büntetőnek köszönhetően igazságos eredmény született. 

Abban a pillanatban azt gondoltam, hogy igazságos lenne megnyerni a meccset. Meg sem fordult a fejemben, hogy Bruno egymás után két tizenegyest is kihagyjon” 

– folytatta Amorim, utalva arra, hogy a Manchester United csapatkapitánya egy héttel ezelőtt hibázott a Fulham otthonában. 

Manchester United's Portuguese midfielder #08 Bruno Fernandes (L) celebrates scoring their third goal from the penalty spot during the English Premier League football match between Manchester United and Burnley at Old Trafford in Manchester, north west England, on August 30, 2025. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Bruno Fernandes gólja döntötte el a három pont sorsát
Fotó: Oli Scarf/AFP

A portugál szakembert arról is kérdezték, miért csak a kispadról szállt be a 76,5 millió euróért szerződtetett Benjamin Sesko. 

„Görcsökkel fejezte be a Grimsby elleni meccset, nagyon a határon volt, ezért sem akartuk, hogy büntetőt rúgjon, és ezért nem kezdett a Burnley ellen” – folytatta a portugál szakember, aki kiemelte, hogy a futball ezúttal igazságos volt. 

Frusztrált voltam, mint bármelyik Manchester United-szurkoló. Voltak lehetőségeink a gólszerzésre és sok helyzetet kialakítottunk. Ma igazságos volt a futball, mert mi voltunk a jobb csapat. Vannak pillanatok, amelyek igazán döntőek. Néha nem játszunk jól, de látszik, hogy mindenki küzd és nyerni akar” 

– tette hozzá Rúben Amorim, akinek a csapata legközelebb szeptember 14-én lép pályára a városi rivális Manchester City otthonában. 

