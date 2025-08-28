Live
A Manchester United szurkolóinak nem tarthatott sokáig az átigazolási piacon aratott részsikerek fölötti örömük, hiszen a csapatuk látszólag a régi. A Ruben Amorim vezette Manchester United a Premier League első két fordulójában egy gólt szerzett – az is egy öngól volt. A United az Arsenal elleni vereséget követően a Fulham otthonában játszott 1-1-es döntetlent, a kérdés, meddig tart majd a türelem a portugál edzővel szemben. Amorim megítélésén a szerda esti, Grimsby elleni Ligakupa-meccs sem sokat segített, amin újra csak árnyéka volt önmagának a nagy múltú klub.

A Manchester United megint elköltött 200 millió eurónál is többet új igazolásokra, ráadásul a portugál menedzser, Ruben Amorim azt a támadószekciót újította meg, amely az első két meccsen gólképtelen maradt, de gólpasszig sem jutott senki. Amorimnak természetesen van még ideje, de egyre kétségbeesettebbnek tűnik a portugál szakember.

Manchester United 's Slovenian striker #30 Benjamin Sesko (C) reacts after the team conceded an equalising goal during the English Premier League football match between Fulham and Manchester United at Craven Cottage in London on August 24, 2025. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A Manchester United a támadószekciót erősítette meg, egyelőre ennek nem látszik az eredménye
Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Új igazolások, de meddig tart a türelem a Manchester United edzője felé?

A manchesteri szurkolók örömmel konstatálhatták, hogy a csapatuk 85 millió euróért megvette a Lipcse tehetséges csatárát, Benjamin Seskót, de érkezett Bryan Mbeumo (75 millió) és Matheus Cunha (74 millió) is, tehát nem mondhatni, hogy Ruben Amorim nem erősíthetett. Sesko eddig kétszer csereként lépett pályára, de a másik két új szerzemény mindkét bajnokin játszott, Cunha kapufáig jutott a Fulham ellen.

Természetesen kell idő a beilleszkedéshez, de Seskón kívül mindkét támadó a Premier League-ből érkezett, így akár simább is lehetne a beépítésük, de az is igaz, hogy Amorim keményfejűen ragaszkodik a taktikájához, amihez játékosokat keresett és nem hajlandó a játékosokhoz igazítani a csapata harcmodorát. Amorin három középső védővel, két szárnyvédővel, két középpályással és három támadóval szerepel, akikből általában maximum egy igazi kilences van a pályán vagy annyi sem. 

Amorim érkezése óta kitette a csapatból Marcus Rashfordot, Antonyt és Jadon Sanchót sem integrálta vissza, de Alejandro Garnachót is kitette a keretből. Az új érkezők miatt most Rasmus Höjlundnak kell mennie – ő a Napoliba tart, de meglepetésre a kapuban is változtatott a mester, André Onana helyét Altay Bayindirnek adta át, aki ugyan nem véd rosszul, de a rögzített helyzeteknél bántóan bizonytalan.

A legnagyobb tehetségnek is mennie kell?

A manchesteri szurkolók többsége még bízik az edzőben, de könnyen lehet, hogy egy újabb furcsa lépéssel egyre többen pártolhatnak el tőle. A fent említett játékosanyag elvesztegetése mellett Amorim most éppen a szurkolók egyik kedvencét, Kobbie Mainoo-t tette partvonalon kívülre. Mindez azért érdekes, mert a jelenlegi keretből Mainoo testesíti meg mindazt, amiért sokan szeretik a klubot – azaz ő a helyi fiatal, aki kivívta magának a lehetőséget, hogy a legjobbak között bizonyíthasson, de egyelőre ebben a szezonban egy perc sem jutott neki a Premier League-ben.

Amorim játékrendszere egyelőre sehogy sem passzol Mainoo-hoz, aki a előző szezonban csatárként(!) is szerepelt a csapatban, de az angol válogatottban is bemutatkozott 20 éves középpályás most angol sajtóhírek szerint a távozás gondolatával van elfoglalva.

Kobbie Mainoo of Manchester United looks dejected at the end of the UEFA Europa League Final match between Tottenham Hotspur and Manchester United at San Mames Stadium on May 21, 2025 in Bilbao, Spain. (Photo by Giuseppe Maffia/NurPhoto) (Photo by Giuseppe Maffia / NurPhoto via AFP)
Kobbie Mainoo egyelőre alig kap lehetőséget
Fotó: GIUSEPPE MAFFIA / NurPhoto

A United csapatánál egyébként Mainoo maradásával számolnak, de nem számít érinthetetlennek, megfelelő ajánlat esetén elengednék. Intő jel, hogy Amorimék próbálták megszerezni Carlos Balebát a Brightontól, aki az edző szerint talán jobban illik Bruno Fernandes mellé, és jobban tudna játszani Casemiro vagy Manuel Ugarte párjaként.

A hírek szerint a Bayernt érdekelné Mainoo, de korábbi edzője, Erik ten Hag is szívesen látná a Leverkusennél. Mainoo-t a hírek szerint télen 70 millió fontért adták volna el a Chelsea-nek, de a londoniak sokallták az árát, miközben most már 45-ért is elengednék. Mainoo egyébként 2023 februárjában írt alá egy négy plusz egy éves szerződést, amikor összesen volt két felnőtt meccse. Ebből adódóan a szerződésben nem éppen egy angol válogatottnak járó összeg szerepel, miközben Ten Hag csapatában nem sokkal később alapember lett és ott volt a 2024-es Európa-bajnokságon is.

Mainoo jelenleg 20 ezer fontot keres hetente, miközben mondjuk Casemiro, akit az előző szezont megelőzően még kiszorított, 350 ezret. Mainoo-val a szerződéshosszabbítás lehetősége most csekélyebb, mint valaha, Amorim pedig nemrég kijelentette, hogy Mainoo posztriválisa jelenleg a csapat kapitánya, Bruno Fernandes, aki hiába rontott tizenegyest a Fulham ellen, így is ő a csapat legjobb játékosa.

Ki marad az akadémiáról?

Mainoo sérült volt, amikor Amorimot kinevezték a csapat élére tavaly novemberben, majd a két hatos poszt egyik lett az övé, de januártól kezdve előrébb kapott szerepet a fiatal angol, azok a helyek viszont most foglaltak Fernandes és az új érkezők miatt.

Mainoo az előző idény vége felé csere volt, az Európa-ligában a Lyon elleni feltámadás alkalmával gólt is szerzett, de a Tottenham elleni vesztes döntőben is csak csere volt.

Amorim egyébkén azt mondta, Mainoo tudna még fejlődni, ráadásul a sérülése után sokkal izmosabban tért vissza, ami sokak szerint nem hatott rá kedvezően, ahogy az sem, hogy nagyon fiatalon pakoltak rá túl sok terhet. Mainoo előtt jó példa lehet Casemiro, aki kegyvesztettként küzdötte vissza magát a csapatba, de most úgy tűnik, csak egy sérülés nyithatna utat neki a kezdő felé, ráadásul a United a nemzetközi porondon sem érdekel ebben a szezonban. 

Mainoo távozása azért is lehetne fájó, mert 1937 óta mindig volt a csapat meccskeretében legalább egy, a klub akadémiájáról érkezett focista, és az utóbbi időben volt, hogy ő volt az egyetlen, így akár ez a sorozat is megszakadhatna...

Katasztrófa a Ligakupában

A Manchester United szerdán a negyedosztályú Grimsby Town otthonában lépett pályára a Ligakupában. A kiscsapat a meccs nagyobbik részében lefocizta Amorim csapatát, amelyben ezúttal kezdett Onana, Mainoo, Cunha és Sesko is. A United 2-0-s hátrányból állt fel Mbeumo, majd Maguire 89. percben szerzett góljával.

A továbbjutásról tizenegyesek döntöttek, Onana védett egyet, de az ötödik körben Cunha is hibázott. Jó ideig mindenki belőtte a tizenegyest, egy teljes kör lement és a 13. rúgó, Mbeumo rontott, így a United már az első körben kiesett a Ligakupából.

