A Manchester United megint elköltött 200 millió eurónál is többet új igazolásokra, ráadásul a portugál menedzser, Ruben Amorim azt a támadószekciót újította meg, amely az első két meccsen gólképtelen maradt, de gólpasszig sem jutott senki. Amorimnak természetesen van még ideje, de egyre kétségbeesettebbnek tűnik a portugál szakember.

A Manchester United a támadószekciót erősítette meg, egyelőre ennek nem látszik az eredménye

Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Új igazolások, de meddig tart a türelem a Manchester United edzője felé?

A manchesteri szurkolók örömmel konstatálhatták, hogy a csapatuk 85 millió euróért megvette a Lipcse tehetséges csatárát, Benjamin Seskót, de érkezett Bryan Mbeumo (75 millió) és Matheus Cunha (74 millió) is, tehát nem mondhatni, hogy Ruben Amorim nem erősíthetett. Sesko eddig kétszer csereként lépett pályára, de a másik két új szerzemény mindkét bajnokin játszott, Cunha kapufáig jutott a Fulham ellen.

Természetesen kell idő a beilleszkedéshez, de Seskón kívül mindkét támadó a Premier League-ből érkezett, így akár simább is lehetne a beépítésük, de az is igaz, hogy Amorim keményfejűen ragaszkodik a taktikájához, amihez játékosokat keresett és nem hajlandó a játékosokhoz igazítani a csapata harcmodorát. Amorin három középső védővel, két szárnyvédővel, két középpályással és három támadóval szerepel, akikből általában maximum egy igazi kilences van a pályán vagy annyi sem.

Amorim érkezése óta kitette a csapatból Marcus Rashfordot, Antonyt és Jadon Sanchót sem integrálta vissza, de Alejandro Garnachót is kitette a keretből. Az új érkezők miatt most Rasmus Höjlundnak kell mennie – ő a Napoliba tart, de meglepetésre a kapuban is változtatott a mester, André Onana helyét Altay Bayindirnek adta át, aki ugyan nem véd rosszul, de a rögzített helyzeteknél bántóan bizonytalan.

A legnagyobb tehetségnek is mennie kell?

A manchesteri szurkolók többsége még bízik az edzőben, de könnyen lehet, hogy egy újabb furcsa lépéssel egyre többen pártolhatnak el tőle. A fent említett játékosanyag elvesztegetése mellett Amorim most éppen a szurkolók egyik kedvencét, Kobbie Mainoo-t tette partvonalon kívülre. Mindez azért érdekes, mert a jelenlegi keretből Mainoo testesíti meg mindazt, amiért sokan szeretik a klubot – azaz ő a helyi fiatal, aki kivívta magának a lehetőséget, hogy a legjobbak között bizonyíthasson, de egyelőre ebben a szezonban egy perc sem jutott neki a Premier League-ben.