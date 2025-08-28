A Manchester United 2-0-s hátrányba került a mérkőzés első órájában a negyedosztályú Grimsby Town ellen, és bár Bryan Mbeumo találatával, majd Harry Maguire késői fejese révén sikerült kiegyenlíteniük, végül a hosszú, 18 percen át húzódó büntetőpárbajban kiesett a sztárcsapat.

Vajon meddig lesz még Ruben Amorim a Manchester United edzője?

Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

„Fejeket” követelnek a Manchester United szurkolói

Ruben Amorim együttese egész meccsen alárendelt szerepet játszott, és még

a szurkolók szemében is inkább nevetség tárgyává vált, mintsem hogy reményt adott volna a jobb folytatásra.

A televíziós kamerák felvételei szerint Amorim akkor kezdett új taktikákat „rajzolgatni” a taktikai táblájára, amikor a csapat már 0-2-re égett. Ezzel a gesztusával sok drukkert feldühített, akik úgy érezték, a tréner eljátszotta a szorgalmas szakember szerepét, miközben a pályán semmi sem működött.

A büntetőpárbaj alatt tovább nőtt a feszültség: a kamerák tanúsága szerint az edző háttal, a kispadon ülve próbálta elkerülni, hogy végignézze csapata szenvedését. Ez kiváltotta a szurkolók haragját, akik közül sokan azt írták a közösségi médiában, hogy „Ruben Amorim gyáva” és „azonnal távoznia kell a klubtól”.

A portugál szakvezető megítélése egyre rosszabb a szurkolók és a sajtó szemében is. A United legutóbbi hét mérkőzéséből mindössze egyet nyert meg, és Amorim győzelmi aránya a klubnál alig haladja meg a 37 százalékot.

A Grimsby elleni kiesés után adott interjúban Amorim élesen bírálta csapatát:

Nem az számít, hogy kiegyenlítettünk-e vagy sem, hanem az a benyomás, amit a játék képe adott a mérkőzés elejétől kezdve. Úgy érzem, a jobb csapat nyert, mert mi valójában nem is voltunk ott a pályán

– mondta keserűen a menedzser.

A 40 éves tréner jövője így minden eddiginél kilátástalanabbnak tűnik. A szurkolók bizalma látványosan megrendült, a sajtó pedig már arról beszél, hogy a következő mérkőzés, a frissen feljutott Burnley elleni hazai találkozó sorsdöntő lehet Amorim kispadon maradása szempontjából.