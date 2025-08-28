Live
Az óriási blamázs nagy port kavart. A Manchester United újabb megalázó vereséget szenvedett el, ezúttal a negyedosztályú Grimsby Town ellen, amely kiejtette a PL-sztárcsapatot a Ligakupából. Az együttes gyenge teljesítménye mellett a szurkolók különösen menedzserük, Ruben Amorim viselkedését bírálták, akit sokan egyenesen „gyávának” neveztek.

A Manchester United 2-0-s hátrányba került a mérkőzés első órájában a negyedosztályú Grimsby Town ellen, és bár Bryan Mbeumo találatával, majd Harry Maguire késői fejese révén sikerült kiegyenlíteniük, végül a hosszú, 18 percen át húzódó büntetőpárbajban kiesett a sztárcsapat.

Manchester United's Portuguese head coach Ruben Amorim walks on the pitch after the English Premier League football match between Fulham and Manchester United at Craven Cottage in London on August 24, 2025. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Vajon meddig lesz még Ruben Amorim a Manchester United edzője?
Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

„Fejeket” követelnek a Manchester United szurkolói

Ruben Amorim együttese egész meccsen alárendelt szerepet játszott, és még 

a szurkolók szemében is inkább nevetség tárgyává vált, mintsem hogy reményt adott volna a jobb folytatásra.  

A televíziós kamerák felvételei szerint Amorim akkor kezdett új taktikákat „rajzolgatni” a taktikai táblájára, amikor a csapat már 0-2-re égett. Ezzel a gesztusával sok drukkert feldühített, akik úgy érezték, a tréner eljátszotta a szorgalmas szakember szerepét, miközben a pályán semmi sem működött.  

A büntetőpárbaj alatt tovább nőtt a feszültség: a kamerák tanúsága szerint az edző háttal, a kispadon ülve próbálta elkerülni, hogy végignézze csapata szenvedését. Ez kiváltotta a szurkolók haragját, akik közül sokan azt írták a közösségi médiában, hogy „Ruben Amorim gyáva” és „azonnal távoznia kell a klubtól”. 

 A portugál szakvezető megítélése egyre rosszabb a szurkolók és a sajtó szemében is. A United legutóbbi hét mérkőzéséből mindössze egyet nyert meg, és Amorim győzelmi aránya a klubnál alig haladja meg a 37 százalékot.  

A Grimsby elleni kiesés után adott interjúban Amorim élesen bírálta csapatát:  

Nem az számít, hogy kiegyenlítettünk-e vagy sem, hanem az a benyomás, amit a játék képe adott a mérkőzés elejétől kezdve. Úgy érzem, a jobb csapat nyert, mert mi valójában nem is voltunk ott a pályán

 – mondta keserűen a menedzser.  

A 40 éves tréner jövője így minden eddiginél kilátástalanabbnak tűnik. A szurkolók bizalma látványosan megrendült, a sajtó pedig már arról beszél, hogy a következő mérkőzés, a frissen feljutott Burnley elleni hazai találkozó sorsdöntő lehet Amorim kispadon maradása szempontjából.  

