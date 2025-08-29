Mint ismert, a Manchester United az Angol Ligakupa második fordulójában, büntetőpárbajban esett ki a negyedosztályú Grimsby Town ellen, miután a rendes játékidőben 2-2-es döntetlen született.

A Grimsby elleni vereség sokáig fájó lesz a Manchester United számára

Fotó: Grimsby Town Football Club/Instagram

A Bayer a Manchester Uniteddel trollkodott

Ez volt az első alkalom, hogy a United vereséget szenvedett egy negyedosztályú csapattól ebben a sorozatban, és sokak szerint ez a klub történetének egyik legmegalázóbb kupakudarcát jelenti a 2014-es MK Dons elleni 4-0 után.

Ruben Amorim – aki a Premier League-ben is nyeretlenül rajtolt a csapatával – még a büntetőpárbajt sem tudta nézni: a kispadban guggolva várta, hogy vége legyen az izgalmaknak. Ez a vereség pedig tovább fokozta a nyomást rajta és a csapaton.

A Bajnokok Ligája főtáblájának sorsolása előtt a Bundesliga egyik topcsapata,

a Bayer Leverkusen egy kemény poszttal cikizte a Unitedet az X (korábban Twitter) felületén:

Csak reméljük, hogy nem a Grimsbyt kapjuk…

– írták.



A Leverkusent egyébként Erik ten Hag, a United korábbi vezetőedzője irányítja, s a valódi ellenfeleik természetesen sokkal erősebb csapatok lettek, mint az MU-t kiejtő klub: a PSG, a Manchester City, a Villarreal, a Benfica, a PSV, az Olympiacos, a Newcastle United és a Koppenhága kerültek a csoportjukba.

A Manchester United a 2024–25-ös szezonban csak a 15. helyen végzett a Premier League-ben és elbukta az Európa-liga döntőt a Tottenham ellen, így idén egyáltalán nem indul semmilyen európai kupasorozatban. Ez az első alkalom 2013–14 óta, hogy ki kell hagyniuk Európát, és mindössze a második ilyen eset az elmúlt 35 évben.