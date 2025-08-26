Szeptember 6-án, Dublinban Írország ellen játszik Marco Rossi csapata, majd három nappal később a Cristiano Ronaldóval felálló portugálok látogatnak a Puskás Arénába. A világbajnoki selejtezők menetrendje meglehetősen sűrű, szeptember elején kezdődik és november közepén vége is lesz a csoportokon belüli csatáknak, a magyar nemzeti tizenegy Írország és Portugália mellett még Örményországgal csap össze. A kijutási matek elég egyszerű, a csoportból az első kijut az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő 2026-os világbajnokságra, a második helyezett pedig pótselejtezőn küzdhet tovább a maradék négy helyért.

Marco Rossi keretet hirdetett augusztus végén

Fotó: Ladóczki Balázs

Marco Rossi és a csapat előtt kemény feladat áll

A kerethirdetés előtt egy nagyobb bejelentést tett az MLSZ, amely közte és a Wizz Air közötti együttműködés elmélyítéséről szólt, egészen pontosan a Wizz Air kötött egy főszponzori megállapodást (milliárdos nagyságrendekről beszélhetünk a cég szerint, de ennél többet nem árultak el az üzleti titoktartás miatt) az MLSZ-szel, amelyet komolyan támogat majd a cég, plusz szponzori megállapodást kötöttek a magyar nemzeti tizeneggyel is.

Négy új játékost avat a válogatott, köztük a Ferencvárosi TC-vel a BL-főtáblára jutásért küzdő Ötvös Bence is meghívót kapott Marco Rossitól. Mellette az MTK, a Paksi FC és a Puskás Akadémia is ad egy-egy új nevet a válogatott keretébe, név szerint Lukács Dániel, Molnár Rajmund és Tóth Barna is meghívót kapott a férfi A-válogatottba. Íme a keret, amellyel a szövetségi kapitány együtt fog dolgozni: