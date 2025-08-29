Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Brutális olvasói videó: oldalára borulva fekszik az M7-es autópályán egy kisteherautó

Link másolása
Vágólapra másolva!
Talán nincs is most boldogabb ember a Paks támadójánál. Amikor tavasszal Marco Rossi szövetségi kapitány keretet hirdetett, sokan nem értették Tóth Barna mellőzését. Ezúttal viszont az írek és portugálok elleni, szeptemberi labdarúgó vb-selejtezők előtt a paksi középcsatár is bekerült a keretbe, az öröme pedig leírhatatlan.

A Paks 30 éves csatára, Tóth Barna is ott van Marco Rossi keretében, a támadó először bizonyíthat a magyar válogatottban.

Marco Rossi, Paks, 2025. augusztus 14.A gólszerző Tóth Barna, a Paks játékosa a labdarúgó Konferencia Liga selejtezőjében a 3. fordulóban játszott Paksi FC - Polisszja Zsitomir mérkőzésen Pakson, a Fehérvár úti stadionban 2025. augusztus 14-én. A Paks 2-1-re győzött, de 4-2-es összesítéssel kiesett a sorozatból.MTI/MTI Fotószerkesztőség/Vasvári Tamás
Tóth Barna lehet Marco Rossi legújabb felfedezettje
Fotó: MTI Fotószerkesztõség/Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Marco Rossi megadja az esélyt Tóth Barnának

Nem meglepő, hogy újoncként felhívták a figyelmét szövetségből arra, hogy klubtársainak, edzőinek mielőbb árulja el az örömhírt, ne a sajtóból értesüljenek róla, hogy bekerült a magyar válogatott keretébe.

Tóth Barna pedig a Ripostnak adott nyilatkozatában viccesen meg is jegyezte, hogy nem kellett kétszer mondani neki.

Nem kellett kétszer mondani. Örömöm határtalan, hiszen ötéves korom óta futballozok, és ezért a pillanatért érdemes volt huszonöt esztendőt várni. Amikor tavasszal kimaradtam a kapitány keretéből, azt nyilatkoztam, pedig szívesen mennék Böde Danival akár gyalog a Telkiben lévő edzőtáborba. Most már mehetek kocsival is.

Hozzátette, szívesen játszana akár együtt is a Fradi támadójával, Varga Barnabással, aki most a válogatott első számú csatára.

„Amennyiben Barnával együtt léphetek pályára, akkor Szoboszlai Dominik, Sallai Roland vagy éppen Bolla Bendegúz révén tökéletes beadásokra számíthatunk, a magyar válogatott nincs híján a minőségnek" - fogalmazott.

Tóth Barna elárulta, rendszeresen túlórázik, ez az egyik titka a sikerének.

„Sokat teszek azért, hogy tartsam jó formámat, heti minimum egy alkalommal túlórázok Haraszti Zoltánnal és Osváth Attilával, ők ívelik a kapu elé a labdákat, én pedig igyekszem érkezni rájuk."

A teljes interjú ide kattintva olvasható el.

Rossi elengedte a kezét a 2024-es Eb-hősnek
Elérzékenyült Marco Rossi meghívójától a magyar válogatott újonca
Megszólalt a két gólkirályjelölt, akikre Marco Rossi is felfigyelt
Rossi két nagy kedvence az utolsó esélybe kapaszkodhat

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!