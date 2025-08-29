A Paks 30 éves csatára, Tóth Barna is ott van Marco Rossi keretében, a támadó először bizonyíthat a magyar válogatottban.

Tóth Barna lehet Marco Rossi legújabb felfedezettje

Marco Rossi megadja az esélyt Tóth Barnának

Nem meglepő, hogy újoncként felhívták a figyelmét szövetségből arra, hogy klubtársainak, edzőinek mielőbb árulja el az örömhírt, ne a sajtóból értesüljenek róla, hogy bekerült a magyar válogatott keretébe.

Tóth Barna pedig a Ripostnak adott nyilatkozatában viccesen meg is jegyezte, hogy nem kellett kétszer mondani neki.

Nem kellett kétszer mondani. Örömöm határtalan, hiszen ötéves korom óta futballozok, és ezért a pillanatért érdemes volt huszonöt esztendőt várni. Amikor tavasszal kimaradtam a kapitány keretéből, azt nyilatkoztam, pedig szívesen mennék Böde Danival akár gyalog a Telkiben lévő edzőtáborba. Most már mehetek kocsival is.

Hozzátette, szívesen játszana akár együtt is a Fradi támadójával, Varga Barnabással, aki most a válogatott első számú csatára.

„Amennyiben Barnával együtt léphetek pályára, akkor Szoboszlai Dominik, Sallai Roland vagy éppen Bolla Bendegúz révén tökéletes beadásokra számíthatunk, a magyar válogatott nincs híján a minőségnek" - fogalmazott.

Tóth Barna elárulta, rendszeresen túlórázik, ez az egyik titka a sikerének.

„Sokat teszek azért, hogy tartsam jó formámat, heti minimum egy alkalommal túlórázok Haraszti Zoltánnal és Osváth Attilával, ők ívelik a kapu elé a labdákat, én pedig igyekszem érkezni rájuk."

