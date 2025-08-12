Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Nagy a baj: apokaliptikus tűz tombol a magyarok kedvenc üdülőhelyén

Link másolása
Vágólapra másolva!
A napokban új igazolást jelentett be a Racing Club labdarúgócsapata. Az argentin együttes Marcos Rojo szerződtetésével együtt megmutatta, hogy milyen mezt fog viselni a játékos, ezzel pedig kiderült, hogy a középhátvéd neve nem szerepelhet a mezén.

A Copa América- és világbajnoki ezüstérmes Marcos Rojo 2014 és 2021 között volt az angol Manchester United játékosa, de – noha Európa-ligát, FA Kupát, angol Ligakupát és Community Shieldet is nyert a Vörös Ördögökkel – nem számított alapembernek. Az argentin középhátvéd ezután hazatért, és az elmúlt négy évben a Boca Juniors csapatát erősítette, ez idő alatt viszont csupán 118 tétmérkőzés jutott neki. A Buenos Aires-i klub az elmúlt hónapokban rossz formába került, és ez feszültséget okozott az öltözőben: a hírek szerint Rojo durván összekülönbözött az edző stábbal, ezért Miguel Angel Russo vezetőedző száműzte őt a keretből.

Az argentin Marcos Rojo a Boca Juniorsból a Racing Club csapatához igazolt
Az argentin Marcos Rojo a Boca Juniorsból a Racing Club csapatához igazolt
Fotó: Getty Images North America/Alex Grimm

Marcos Rojo neve az ősi rivális színét takarja

A 61-szeres argentin válogatott védő vasárnap hivatalosan is aláírt 2026 végéig a Racing Clubhoz, amely nem mellesleg a Boca Juniors városi riválisa. A 18-szoros bajnokcsapat azt is közölte, hogy Marcos Rojo a 6-os mezszámot viseli majd a klubnál, de a neve helyett az lesz ráírva a mezére, hogy „Marcos R.".

A döntés hátterében egy másik Buenos Aires-i együttes, az Independiente áll. Ugyanis a fővárosi klubok közül a Boca Juniors inkább a River Plate-tel, míg a Racing Club az Independientével folytat komoly rivalizálást – utóbbi azért sem meglepő, mert a két csapat stadionja 300 méterre van egymástól. 

Márpedig a „Vörösök" becenevű Independiente színe a vörös, és a „rojo" spanyolul szintén vöröst jelent, mindezt pedig nem engedhették meg a Racing Clubnál. 

A Racing csapatánál már jó ideje ódzkodnak mindentől, ami vörös, Gustavo Costas vezetőedző például egyszer amiatt utasított vissza egy díjat, mert a trófea szegélye a rivális színét viselte.

Marcos Rojo először magyar idő szerint szombat hajnalban, a Tigre ellen mutatkozhat be a Racing Club színeiben hazai pályán.

Megszerezte Gulácsiék csapattársát a Manchester United
Az interneten gyűjt pénzt egy szurkoló a Manchester United új igazolására
Klopp tanácsa dönthet a Vörös Ördögök és a Szarkák közötti licitháborúban

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!