A Copa América- és világbajnoki ezüstérmes Marcos Rojo 2014 és 2021 között volt az angol Manchester United játékosa, de – noha Európa-ligát, FA Kupát, angol Ligakupát és Community Shieldet is nyert a Vörös Ördögökkel – nem számított alapembernek. Az argentin középhátvéd ezután hazatért, és az elmúlt négy évben a Boca Juniors csapatát erősítette, ez idő alatt viszont csupán 118 tétmérkőzés jutott neki. A Buenos Aires-i klub az elmúlt hónapokban rossz formába került, és ez feszültséget okozott az öltözőben: a hírek szerint Rojo durván összekülönbözött az edző stábbal, ezért Miguel Angel Russo vezetőedző száműzte őt a keretből.

Az argentin Marcos Rojo a Boca Juniorsból a Racing Club csapatához igazolt

Fotó: Getty Images North America/Alex Grimm

Marcos Rojo neve az ősi rivális színét takarja

A 61-szeres argentin válogatott védő vasárnap hivatalosan is aláírt 2026 végéig a Racing Clubhoz, amely nem mellesleg a Boca Juniors városi riválisa. A 18-szoros bajnokcsapat azt is közölte, hogy Marcos Rojo a 6-os mezszámot viseli majd a klubnál, de a neve helyett az lesz ráírva a mezére, hogy „Marcos R.".

A döntés hátterében egy másik Buenos Aires-i együttes, az Independiente áll. Ugyanis a fővárosi klubok közül a Boca Juniors inkább a River Plate-tel, míg a Racing Club az Independientével folytat komoly rivalizálást – utóbbi azért sem meglepő, mert a két csapat stadionja 300 méterre van egymástól.

Márpedig a „Vörösök" becenevű Independiente színe a vörös, és a „rojo" spanyolul szintén vöröst jelent, mindezt pedig nem engedhették meg a Racing Clubnál.

El Primer Grande

CETROGAR



MARCOS R.



6



Sur Finanzas pic.twitter.com/IHAkKyymNT — Racing Club (@RacingClub) August 10, 2025

A Racing csapatánál már jó ideje ódzkodnak mindentől, ami vörös, Gustavo Costas vezetőedző például egyszer amiatt utasított vissza egy díjat, mert a trófea szegélye a rivális színét viselte.

Marcos Rojo először magyar idő szerint szombat hajnalban, a Tigre ellen mutatkozhat be a Racing Club színeiben hazai pályán.