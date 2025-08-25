Live
Az angol labdarúgó-szövetség (FA) vizsgálatot indított a Crystal Palace ellen, miután a londoni csapat szurkolói kihelyeztek egy transzparenst, mellyel Evangelosz Marinakiszt, a Nottingham Forest görög tulajdonosát vették célba. A transzparensen többek között Marinakisz látható, aki fegyvert fog csapata egyik legjobb játékosa, Morgan Gibbs-White fejéhez.

Az Evangelosz Marinakiszhoz szóló transzparenst a Holmesdale Fanatics szurkolói csoport tagjai feszítették ki a Selhurst Parkban a vasárnapi Crystal Palace- Nottingham Forest mérkőzés előtt. 

Marinakisz, A banner by Crystal Palace fans about the Nottingham Forest owner is displayed during the Premier League match between Crystal Palace and Nottingham Forest at Selhurst Park in London, England, on August 24, 2025. (Photo by Jon Hobley/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
A Palace-szurkolók ezzel a transzparenssel üzentek Marinakisznak
Fotó: Jon Hobley/MI News / NurPhoto via AFP

A transzparenst a Sky Sports brit közvetítésében nem mutatták be, azonban közösségi oldalakat bejárták az arról készült képek.

Marinakisz fegyvert tartott játékosa fejéhez?

A transzparensen a Nottingham Forest középpályása, Morgan Gibbs-White látható, mellette pedig egy szövegbuborék, melyben a következő felirat olvasható: 

Marinakisz úr nem vesz részt zsarolásban, mérkőzések manipulálásában, kábítószer-kereskedelemben vagy korrupcióban!”

Gibbs-White mellett a transzparens Marinakiszt is ábrázolja, aki egy készpénzzel teli aktatáskát tart a kezében, mellette látható az UEFA egyik küldötte, aki az UEFA és a Forest logójával ellátott „levelezés” feliratú táskák mögött áll és számolja a pénzt. Ezen kívül bohócként látható még a képen John Textor, a Crystal Palace korábbi kisebbségi tulajdonosa, valamint egy Marinakisz nevével ellátott hajó. 

Az esettel kapcsolatban a The Athletic megkereste a Premier League-et, közleményben jelezték, hogy az incidens az Angol Labdarúgó Szövetség (FA) hatáskörébe tartozik. A Crystal Palace nem reagált a megkeresésre, míg a Holmesdale Fanatics sem kommentálta az esetet.

Nottingham Forest's Portuguese manager Nuno Espirito Santo (C) speaks with Leicester City's English midfielder #22 Oliver Skipp (L) and Nottingham Forest's Greek co-owner Evangelos Marinakis (R) at the end of the English Premier League football match between Nottingham Forest and Leicester City at The City Ground in Nottingham, central England, on May 11, 2025. Nottingham Forest and Leicester City equalise 2 - 2. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Evangelosz Marinakisz az egyik legrettegettebb klubtulajdonosa
Fotó: Justin Tallis/AFP

A transzparens alapötletét az adta, hogy Morgan Gibbs-White július végén új szerződést írt alá a Foresttel, miután a Tottenham Hotspur ajánlatot tett érte, és úgy tűnt, már csak az orvosi vizsgálat van hátra az átigazolás véglegesítése előtt. Azonban Gibbs-White az aláírás előtt egy félórás magánbeszélgetést folytatott Marinakisszal, majd óriási meglepetésre 2028-ig meghosszabbította szerződését a klubbal. 

Az egészben az volt a legnevetségesebb, hogy a játékos maradását maga Marinakisz jelentette be, ezt követően pedig Gibbs-White is elmondta, mennyire boldog, hogy a klubnál maradt. Mindezt úgy, hogy a görög klubtulajdonos ott áll mellette és figyelte minden szavát. 

Evangelosz Marinakisz nemcsak a sportág, de egész Görögország egyik legbefolyásosabb üzletembere és sportvezetője. Médiamogul, hajózási vállalkozó és több európai futballcsapat tulajdonosa. Sikerei mellett ugyanakkor botrányaival is rendszeres szereplő azokban a görög médiumokban, amelyeknek éppen nem ő a tulajdonosa. Korábban vádolták már fogadási csalással és drogkereskedelemmel is. 

Az FA-kupa-győztes Crystal Palace és a Nottingham Forest közötti feszültség nyáron tovább nőtt, miután az előbbit az Európa-ligából a Konferencia-ligába sorolták – utóbbi pedig ennek következtében feljebb lépett a második számú európai kupasorozatban –, miután megállapították, hogy a Palace megsértette az UEFA többklubos tulajdonlási szabályait. 

