Az Evangelosz Marinakiszhoz szóló transzparenst a Holmesdale Fanatics szurkolói csoport tagjai feszítették ki a Selhurst Parkban a vasárnapi Crystal Palace- Nottingham Forest mérkőzés előtt.

A Palace-szurkolók ezzel a transzparenssel üzentek Marinakisznak

Fotó: Jon Hobley/MI News / NurPhoto via AFP

A transzparenst a Sky Sports brit közvetítésében nem mutatták be, azonban közösségi oldalakat bejárták az arról készült képek.

Marinakisz fegyvert tartott játékosa fejéhez?

A transzparensen a Nottingham Forest középpályása, Morgan Gibbs-White látható, mellette pedig egy szövegbuborék, melyben a következő felirat olvasható:

Marinakisz úr nem vesz részt zsarolásban, mérkőzések manipulálásában, kábítószer-kereskedelemben vagy korrupcióban!”

Gibbs-White mellett a transzparens Marinakiszt is ábrázolja, aki egy készpénzzel teli aktatáskát tart a kezében, mellette látható az UEFA egyik küldötte, aki az UEFA és a Forest logójával ellátott „levelezés” feliratú táskák mögött áll és számolja a pénzt. Ezen kívül bohócként látható még a képen John Textor, a Crystal Palace korábbi kisebbségi tulajdonosa, valamint egy Marinakisz nevével ellátott hajó.

Az esettel kapcsolatban a The Athletic megkereste a Premier League-et, közleményben jelezték, hogy az incidens az Angol Labdarúgó Szövetség (FA) hatáskörébe tartozik. A Crystal Palace nem reagált a megkeresésre, míg a Holmesdale Fanatics sem kommentálta az esetet.

Evangelosz Marinakisz az egyik legrettegettebb klubtulajdonosa

Fotó: Justin Tallis/AFP

A transzparens alapötletét az adta, hogy Morgan Gibbs-White július végén új szerződést írt alá a Foresttel, miután a Tottenham Hotspur ajánlatot tett érte, és úgy tűnt, már csak az orvosi vizsgálat van hátra az átigazolás véglegesítése előtt. Azonban Gibbs-White az aláírás előtt egy félórás magánbeszélgetést folytatott Marinakisszal, majd óriási meglepetésre 2028-ig meghosszabbította szerződését a klubbal.

Az egészben az volt a legnevetségesebb, hogy a játékos maradását maga Marinakisz jelentette be, ezt követően pedig Gibbs-White is elmondta, mennyire boldog, hogy a klubnál maradt. Mindezt úgy, hogy a görög klubtulajdonos ott áll mellette és figyelte minden szavát.

Evangelosz Marinakisz nemcsak a sportág, de egész Görögország egyik legbefolyásosabb üzletembere és sportvezetője. Médiamogul, hajózási vállalkozó és több európai futballcsapat tulajdonosa. Sikerei mellett ugyanakkor botrányaival is rendszeres szereplő azokban a görög médiumokban, amelyeknek éppen nem ő a tulajdonosa. Korábban vádolták már fogadási csalással és drogkereskedelemmel is.