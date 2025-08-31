Még a múlt héten, augusztus 19-én jelent meg az Olympique Marseille futballcsapatának rejtélyes közleménye, hogy két játékosa, az 53-szoros francia válogatott középpályás, Adrien Rabiot és a 22 éves angol védő, Jonathan Rowe átadólistára került. A hivatalos állásfoglalásból még annyi derül ki, hogy mindkét focista a Rennes ellen emberelőnyben elveszített bajnoki után tanúsított öltözői viselkedésével érdemelte ki mindezt.
Azóta a francia sajtó már kiszivárogtatta a történteket, a 91. percben elvesztett nyitó meccs után a Marseille játékosai érthető módon dühösen vonultak le a pályáról. Majd az öltözőben elindult az egymásra mutogatás. A kapus, Geronimo Rulli Rowe-nak esett neki, miután az argentin szerint csapattársa nem védekezett elég keményen, de itt még csak szóbeli csata volt. Ekkor jött a képbe Rabiot: a francia odalépett Rowe-hoz, majd nemes egyszerűséggel pofon vágta.
Egyes beszámolók szerint a társainak valamelyest sikerült lenyugtatnia a két játékost, de mielőtt mindenki a csapatbuszra szállt volna, Rowe visszaadta, amit szerinte vissza kellett – 1-1 a pofonok terén. A hátvéd egyébként azóta már távozott is a klubtól, a Bolognában folytatja, a Marseille ráadásul még két és fél millió eurót profitált a játékoson.
Példátlan eset – vagyis a téren biztos, hogy ha ilyenek történnek is az öltözőben, az nem szivárog ki. A 13 éve edzőként dolgozó Roberto De Zerbi, a sportigazgató, korábban a Bayern Münchenben futballozó Marc Benatia és a klubelnök, Pablo Longoria is azt mondta, soha nem láttak ilyen szintű agressziót az öltözőben. De Zerbi nemes egyszerűséggel egy angol kocsmai bunyóhoz hasonlította a történteket.
Ha megnézzük, hogy az 1993-ban még Bajnokok Ligáját nyert, Franciaország patinás csapata milyen mélyrepülésben van – s hiába az idei BL-szereplés –, akkor egy elvek nélküli klubot látunk rendkívül vehemens szurkolókkal. Roberto De Zerbi 2024 nyarán érkezett a Marseille kispadjára, és az elődjei alapján sok jóra nem lehetett számítani.
Az olasszal egyből meglett a BL-indulás, ráadásul a Marseille a nagy rivális PSG mögött a második helyet is megcsípte. Mondhatnánk, hogy minden rendben van, de mégsem. A klub a nyáron egy dokumentumfilmet osztott meg, ahol kulisszatitkokat láthattak a nézők a De Zerbi féle csapatról. Az egyik jelenet a csapat edzésén készült, ahol a vezetőedző önkívületi állapotban ordibál Ismael Kone középpályással. De Zerbi ezt mondta a játékosnak, miután nem volt elégedett a hozzáállásával:
Úristen! Megmondtam, hogy csökkentsük az érintéseket. Azonnal menj zuhanyozni és hívd az ügynöködet!
A dokumentumsorozatban De Zerbi nem úgy tűnt, hogy megbánta tettét: „Konéban hatalmas a potenciál, de a viselkedése nem mindig a megfelelő.” Az incidens után már 2025 januárjában kölcsönadták a játékost a Rennes-nek, majd nyáron a Sassuolónak. De Zerbi fentebbi esete és nyilatkozata csak olaj a tűzre, ugyanakkor a szenvedélyes Marseille-szurkolóknak ez kell. Az már más kérdés, hogy a játékosoknak ez jó-e...
Adrien Rabiot hamarosan egy külön fogalom lesz Franciaországban. Az 53-szoros válogatott labdarúgó a PSG-ben és a Juventusban is több mint kétszáz meccsen szerepelt, de sokaknak nem a hat francia-, egy olasz bajnoki cím jut róla eszébe, hanem édesanyja, aki egyben az ügynöke is. Veronique Rabiot-t sok helyen nem szeretik, így a párizsi ultrák sem, miután fia a legnagyobb rivális Marseille-hez ment a francia fővárosból. Amikor a két csapat egymással találkozott Párizsban, akkor a PSG ultrái készültek a találkozásra. Az egyik transzparensen lényegében az állt, csak durvábban megfogalmazva, hogy a „prostitúció anyáról fiúra száll”.
Egy másikkal azt tudatták, hogy az igazi férfiaknak a hűség, a prostituáltaknak az árulás marad, és amilyen az anya, olyan a fia is. De Veronique Rabiot-nak feltették a kérdést: „Vero, melyik az igazi apja? Dehu, Fiorese, Cana vagy Heinze?” Ezt is skandálták a drukkerek – korábbi PSG-sztárok neveit sorolva.
Rabiot reakciója is csattanós volt:
Egy napon mindenért fizetni kell, és ezt nem viszitek magatokkal a paradicsomba.
Veronica mindig is kiállt a fia mellett, többször makacs hozzáállásával fia helyzetét rontotta – még a PSG-s időszak alatt Rabiot nem hosszabbított édesanyja tanácsára, fél évet ült a kispadon –, s ezek után azon meg sem kell lepődni, hogy Veroninca a Rowe-Rabiot-botrányban is megszólalt. Az ügynök-édesanya szerint Roberto De Zerbi és a sajtó azért túloz – szerinte szó sincs nagy bunyóról –, mert az olasz nem jön ki jól a fiával. Rabiot nehéz eset, de édesanyja még inkább. A legfrissebb hírek szerint Rabiot a bunyót túlélte, és maradhat a klubnál, viszont a posztjára hozhatják a hatszoros BL-győztes Dani Ceballost.
A végén talán már a legkevésbé sem lepődünk meg azon, hogy a Marseille-t erősíti már egy éve az a Mason Greenwood, akit, noha felmentettek szexuális zaklatás vádja alól. Egy meghatározott elvekkel működő klub aligha igazolja le, de az Olympique Marseille mára már nem az.
Szoboszlaiék is megismerik a fanatikus Marseille-szurkolókat
A Bajnokok Ligája-alapszakasz csütörtöki sorsoláson a Liverpool többek között a Marseille-el is játszik idegenben. A francia gárda hálás lehet a számítógépnek, az első kalapos Real Madrid-Pool duót leszámítva kedvezően alakult a sorsolás. A Marseille ellenfelei a BL-ben: