Még a múlt héten, augusztus 19-én jelent meg az Olympique Marseille futballcsapatának rejtélyes közleménye, hogy két játékosa, az 53-szoros francia válogatott középpályás, Adrien Rabiot és a 22 éves angol védő, Jonathan Rowe átadólistára került. A hivatalos állásfoglalásból még annyi derül ki, hogy mindkét focista a Rennes ellen emberelőnyben elveszített bajnoki után tanúsított öltözői viselkedésével érdemelte ki mindezt.

Az Olympique Marseille két meccs után három ponttal áll a francia bajnokságban Fotó: CHRISTOPHE SIMON / AFP

Mi történt a Marseille öltözőjében?

Azóta a francia sajtó már kiszivárogtatta a történteket, a 91. percben elvesztett nyitó meccs után a Marseille játékosai érthető módon dühösen vonultak le a pályáról. Majd az öltözőben elindult az egymásra mutogatás. A kapus, Geronimo Rulli Rowe-nak esett neki, miután az argentin szerint csapattársa nem védekezett elég keményen, de itt még csak szóbeli csata volt. Ekkor jött a képbe Rabiot: a francia odalépett Rowe-hoz, majd nemes egyszerűséggel pofon vágta.

Egyes beszámolók szerint a társainak valamelyest sikerült lenyugtatnia a két játékost, de mielőtt mindenki a csapatbuszra szállt volna, Rowe visszaadta, amit szerinte vissza kellett – 1-1 a pofonok terén. A hátvéd egyébként azóta már távozott is a klubtól, a Bolognában folytatja, a Marseille ráadásul még két és fél millió eurót profitált a játékoson.

Példátlan eset – vagyis a téren biztos, hogy ha ilyenek történnek is az öltözőben, az nem szivárog ki. A 13 éve edzőként dolgozó Roberto De Zerbi, a sportigazgató, korábban a Bayern Münchenben futballozó Marc Benatia és a klubelnök, Pablo Longoria is azt mondta, soha nem láttak ilyen szintű agressziót az öltözőben. De Zerbi nemes egyszerűséggel egy angol kocsmai bunyóhoz hasonlította a történteket.

Az edzőváltás minden idényben természetessé vált a patinás klubnál

Ha megnézzük, hogy az 1993-ban még Bajnokok Ligáját nyert, Franciaország patinás csapata milyen mélyrepülésben van – s hiába az idei BL-szereplés –, akkor egy elvek nélküli klubot látunk rendkívül vehemens szurkolókkal. Roberto De Zerbi 2024 nyarán érkezett a Marseille kispadjára, és az elődjei alapján sok jóra nem lehetett számítani.