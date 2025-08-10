Nem volt mindig éppen barátságos a hangulat a francia és az angol sztárcsapat felkészülési mérkőzésén. A Manchester United korábbi játékosa, Mason Greenwood Amadou Onanával szemben szabálytalankodott, melyet követően a felek elkezdték lökdösni egymást, majd megérkezett Tyrone Mings, aki rendkívül határozottan próbálta megfegyelmezni a Marseille csatárát.

Tyrone Mings nem finomkodott Mason Greenwooddal

Fotó: MIGUEL MEDINA / AFP

Mason Greenwood meze elszakadt

Az Aston Villa védője odarohant a nevetgélő Greenwoodhoz, majd honfitársát a mezénél fogva ragadta meg és megpördítette, melynek következében el is szakadt a szerelése a nyakrésznél. Kis híján kemény verekedés robbant ki a két angol labdarúgó között, ám a többiek igyekeztek minél gyorsabban szétválasztani őket.

Tyrone Mings absolutely manhandling Mason Greenwood 😂😂😂😂 pic.twitter.com/XI2Yxfa12W — george (@StokeyyG2) August 9, 2025

A meccset egyébként a Marseille nyerte 3-1-re, a franciák vezető gólját éppen Greenwood szerezte az 5. percben.

Az egyszeres angol válogatott csatár a Manchester Unitedben kezdte a karrierjét, ám 2022 januárjában letartóztatta a rendőrség szexuális erőszak és bántalmazás gyanújával.

Mindezzel korábbi barátnője vádolta meg. A 23 éves csatárt a klubja felfüggesztette, óvadék ellenében pedig a bíróság szabadlábra helyezte, majd Greenwood a La Ligában szereplő Getafe csapatához került kölcsönbe, tavaly nyáron pedig a Marseille 26 millió euróért leigazolta.

Az angol támadónak jól megy a játék Franciaországban, klubjában már 22 gólt szerzett 36 mérkőzésen, minden sorozatot beleszámítva.

