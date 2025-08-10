Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Olympique de Marseille felkészülési mérkőzésen 3-1-re legyőzte az Aston Villát. A meccs nem múlt el botrány nélkül, Tyrone Mings és Mason Greenwood összebalhéztak egymással, utóbbinak még a meze is elszakadt a heves dulakodásban.

Nem volt mindig éppen barátságos a hangulat a francia és az angol sztárcsapat felkészülési mérkőzésén. A Manchester United korábbi játékosa, Mason Greenwood Amadou Onanával szemben szabálytalankodott, melyet követően a felek elkezdték lökdösni egymást, majd megérkezett Tyrone Mings, aki rendkívül határozottan próbálta megfegyelmezni a Marseille csatárát.

Aston Villa's English defender #05 Tyrone Mings scuffles with Marseille's English forward #10 Mason Greenwood (R) during the friendly football match between Olympique de Marseille (OM) and Aston Villa at the Velodrome stadium in Marseille, southern France on August 9, 2025. (Photo by Miguel MEDINA / AFP)
Tyrone Mings nem finomkodott Mason Greenwooddal
Fotó: MIGUEL MEDINA / AFP

Mason Greenwood meze elszakadt

Az Aston Villa védője odarohant a nevetgélő Greenwoodhoz, majd honfitársát a mezénél fogva ragadta meg és megpördítette, melynek következében el is szakadt a szerelése a nyakrésznél. Kis híján kemény verekedés robbant ki a két angol labdarúgó között, ám a többiek igyekeztek minél gyorsabban szétválasztani őket.

A meccset egyébként a Marseille nyerte 3-1-re, a franciák vezető gólját éppen Greenwood szerezte az 5. percben. 

Az egyszeres angol válogatott csatár a Manchester Unitedben kezdte a karrierjét, ám 2022 januárjában letartóztatta a rendőrség szexuális erőszak és bántalmazás gyanújával. 

Mindezzel korábbi barátnője vádolta meg. A 23 éves csatárt a klubja felfüggesztette, óvadék ellenében pedig a bíróság szabadlábra helyezte, majd Greenwood a La Ligában szereplő Getafe csapatához került kölcsönbe, tavaly nyáron pedig a Marseille 26 millió euróért leigazolta.

Az angol támadónak jól megy a játék Franciaországban, klubjában már 22 gólt szerzett 36 mérkőzésen, minden sorozatot beleszámítva.

Kapcsolódó cikkek

Nem csak az Arsenal volt játékosa sáros a nemierőszak-botrányban
Országot váltott az Angliából elüldözött sztárcsatár
Újra apa lesz a korábban szexuális erőszakkal vádolt sztárfocista

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!