Az orosz bajnokságban három forduló után pont nélkül álló csecsenföldi klub kedden jelentette be Alekszandar Sztorozsjuk vezetőedző menesztését, szerdán pedig kinevezték Csercseszovot, akinek régi kollégája, Máté Csaba lesz a segítője.

Máté Csaba ismét visszatérhet a pálya mellé

Fotó: DOMENIC AQUILINA / NurPhoto

Máté Csaba ismét Csercseszov mellett

„A Ferencvárosnál korábban mellettem dolgozó Máté Csabát is hozom magammal. Csabával mindent átbeszéltünk, a klub már a szerződést is elküldte neki, egyelőre a vízumot kell számára intézni, de ha minden jól megy, pénteken már ő is csatlakozhat hozzánk” – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak az orosz szakvezető.

Hozzátette, nagyon örül neki, hogy a ferencvárosi időszakot követően újra együtt dolgozhatnak, hiszen megmaradt a jó kapcsolatuk, és újra szép sikereket szeretnének elérni.

Csercseszov 2021 decembere és 2023 júliusa között 74 mérkőzésen irányította az FTC-t - ahol szintén Máté Csaba volt a segítője -, amellyel két bajnoki címet és egy Magyar Kupa-győzelmet ünnepelhetett.

Groznijban nem először dolgozik, ugyanis 2011 és 2013 között 53 meccsen ült a csapat kispadján, amellyel nyolcadik lett az élvonalban. Új szerződése három idényre szól.

Csercseszov menesztését követően Máté Csaba lett a Ferencváros megbízott vezetőedzője, de remek mérlege - kilenc győzelem és egy vereség - ellenére nem véglegesítették. Távozott a fővárosi klubtól, majd 2024-ben a Debrecen vezetőedzője lett, ám egy győzelem és öt vereség után, nem egész két hónapot követően megváltak tőle.