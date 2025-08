Lothar Matthäus nem kertelt. A magyar válogatott egykori szövetségi kapitánya – aki játékosként világ- és Európa-bajnok lett, és legendaként tisztelik Münchenben – erős nyilatkozatot adott, a célpont pedig a Bayern München sportigazgatója, Max Eberl.

Lothar Matthäus a Bayern sportigazgatójával nem volt ilyen kedves

Fotó: FABIAN STRAUCH / DPA

A bajorok nemrég nagy visszhangot kiváltó igazolást jelentettek be: a Liverpooltól érkezett Luis Díaz, a kolumbiai válogatott szélső vételára akár a 65,5 millió fontot is elérheti. A klub büszkén mutatta be új szerzeményét, csakhogy Matthäus szerint a történet nem ilyen egyszerű.

Diaz jó játékos, de nem ő volt az első számú célpont erre a posztra

– kezdte a Sky Germany műsorában.

„A Bayern több helyről is kosarat kapott, és ezt Eberlnek nem szabad elfelejtenie. Nem lehet hátradőlni egy ilyen nyáron.”

Matthäus szerint még nem teljes a Bayern kerete

Az aranylabdás arra is figyelmeztette a sportigazgatót, hogy a sikeres igazolás nem jelenti azt, hogy kész a keret.

A 28 éves Díaz a Liverpoolban balszélsőkén 103 meccsen 29 gólt szerzett

Fotó: FRANK HOERMANN/SVEN SIMON / SVEN SIMON

Max Eberl azt mondta, most elégedett, és a csapat készen áll. Én viszont úgy látom, még bőven van tennivaló. Nem lehet hátradőlni, amikor a riválisok is erősítenek.

Matthäus szavai azért különösen súlyosak, mert nemcsak legendás múltja miatt hallgatnak rá Münchenben, hanem mert nem fél kimondani a kellemetlen igazságokat. És most sem finomkodott: a „nem első választás” kitétel nyíltan jelzi, hogy a klub átigazolási stratégiáját is kritizálta.

A kolumbiai támadó a Lyon elleni felkészülési meccsen már bemutatkozott, tizenegyest harcolt ki, és összességében biztatóan mozgott.

Ő maga igyekezett optimista maradni: „Nagyon boldog vagyok, hogy játszhattam az első meccsemen. Idővel egyre jobban összeszokom a csapattal” – fogalmazott a 64-szeres kolumbiai válogatott balszélső.

Van, akinek nagyon hiányzik Liverpoolban Diaz

A Liverpoolnál eközben már érezhető Luis Díaz távozásának hatása.

A klub világbajnok középpályása, Alexis Mac Allister testvérként tekintett a kolumbiai szélsőre, és a beszámolók szerint nagyon megviselte, hogy barátja a Bayernhez igazolt.

A két játékos szoros kapcsolatot ápolt az öltözőn kívül is, így Díaz távozása nemcsak szakmailag, hanem emberileg is űrt hagyott maga után a csapatban. A megváltozott hangulatot a Real Madrid is figyeli, és a spanyol gigász élénken érdeklődik az ezek szerint nem teljesen elégedett Mac Allister iránt, aki az előző idényben kulcsszerepet játszott a Liverpool bajnoki címében.