A Real Madrid labdarúgócsapata kedden az osztrák élvonalbeli WSG Tirol vendégeként 4-0-ra győzött felkészülési mérkőzésen. A két gólig jutó Kylian Mbappé több alkalommal is az innsbrucki pályára berohanó szurkolók célpontja volt, és nem mindig zajlottak egyformán az események. A negyedik eset után aztán a játékvezető megelégelte a káoszt.

A Real Madrid a klubvilágbajnokságon elveszített elődöntő óta először lépett pályára hivatalos mérkőzésen, az osztrák WSG Tirol elleni felkészülési találkozóra Innsbruckban került sor kedd este. Xabi Alonso együttese majdnem 80 százalékban birtokolta a labdát és hússzal többször próbálkozott ellenfelénél, így nem váratlan, hogy simán győzött. A sérüléséből felépült Éder Militao góljával már a 10. percben vezetést szerzett a Real, majd Kylian Mbappé nem sokkal később megduplázta a spanyolok előnyét. A franciák világbajnoka a második félidőben is betalált, a hajrában pedig gólpasszt adott a Manchester Cityhez tartó Rodrygónak. A 84. percben lecserélt Mbappé azonban nem csupán a teljesítménye miatt volt főszereplő Ausztriában.

Kylian Mbappé két gólt és egy gólpasszt szerzett a Real Madrid innsbrucki mérkőzésén, Kylian Mbappé, WSG Tirol, Real Madrid, 's French forward #09 Kylian Mbappe (R) scores the 2:0 goal past Tirol's goalkeeper Adam Stejskal during the international friendly match between WSG Tirol and Real Madrid in Innsbruck on August 12, 2025. (Photo by Johann GRODER / various sources / AFP) / Austria OUT
Kylian Mbappé két gólt és egy gólpasszt szerzett a Real Madrid innsbrucki mérkőzésén
Fotó: APA/EXPA/Johann Gröder

Mbappé többször is célpont lett a Real Madrid ausztriai meccsén

A majdnem 17 ezer szurkoló nagy érdeklődéssel várta az Ausztriában ritkán látható Real Madrid fellépését, így nem volt meglepő, hogy többen is igyekeztek berohanni a pályára, hogy még közelebb kerüljenek a spanyol klub játékosaihoz. Először az első félidő hajrájában játszotta át a biztonságiakat egy fiatal férfi, akit – mielőtt elérte volna a focistákat – elég brutálisan a földre tepert egy őr. Mbappé ezen megdöbbent, de kisegítette a rajongót, akinek egy közös fényképet is engedett.

Kylian Mbappénak ez a cselekedete azonban csak motiválta a többi rajongót, és a második játékrészben még többen kíséreltek meg bejutni a pályára. 

Néhányuknak sikerült is átjátszania az egyre nagyobb káoszban a biztonságiakat, és többen is letámadták a francia játékost közös fotóért. 

A negyedik ilyen után aztán Markus Hameter játékvezető közbelépett, és bejelentést kért a hangosbemondótól, miszerint a következő ilyen eset után félbeszakítja a mérkőzést – ez pedig látszólag megtette a hatását, több szurkoló ugyanis már nem rohant a játékosok közé.

A Real Madrid jövő kedden az Osasuna ellen, hazai pályán kezdi meg a spanyol bajnokság 2025–26-os idényét.

