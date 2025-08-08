Live
A spanyol labdarúgó-bajnokságban címvédő FC Barcelona a hivatalos honlapján tudatta, hogy megfosztotta csapatkapitányi tisztségétől a csapat német válogatott kapusát, Marc-André ter Stegent. A Barcelona és a létszámfelettivé vált kapus között az elmúlt hetekben elmérgesedtek a dolgok, ennek lett most az eredménye, hogy a katalán klub egy hatsoros közleménnyel megalázta Ter Stegent.

Az FC Barcelona csütörtök délután kitett egy hivatalos közleményt a honlapjára, melyben tudatta, hogy megfosztotta csapatkapitányi tisztségétől a csapat német válogatott kapusát, Marc-André ter Stegent. A katalán klub egy hatsoros közleménnyel megalázta német kapust, aki 11 éve szolgálja a Barcelonát és minden lehetséges trófeát megnyert már a csapattal. 

megalázta, Barcelona's German goalkeeper #1 Marc-Andre Ter Stegen lifts the trophy after winning the Spanish Super Cup final football match between Real Madrid and Barcelona at the King Abdullah Sport City in Jeddah on January 12, 2025. (Photo by Haitham AL-SHUKAIRI / AFP)
A Barcelona egy rövid közleménnyel megalázta Marc-André ter Stegent
Fotó: Haitham Al-Shukairi

„Az FC Barcelona tudatja, hogy a Marc-André ter Stegen ellen indított fegyelmi eljárást követően, és amíg az ügy véglegesen nem rendeződik, a klub a vezetőséggel és az edzői stábbal egyeztetve úgy döntött, hogy ideiglenesen visszavonja a játékos csapatkapitányi posztját. Ezen időszak alatt a csapatkapitányi feladatokat a jelenlegi helyettes, Ronald Araujo látja el” – olvasható a katalán csapat közleményében.

A Barcelona megalázta a legendás kapusát

Marc-André ter Stegen és a Barcelona viszonyának elmérgesedése onnan indult, hogy a katalán klubnak a spanyol liga szigorú pénzügyi szabályai miatt már tavaly is meggyűlt a baja az új játékosok beregisztrálásával. A Barcelona az átigazolási időszakban 25 millió euróért szerződtette az Espanyol kapusát, Joan Garciát. A 24 éves kapusnak meg is mondták már, hogy ő lesz a Barcelona első számú kapusa, míg a csapatkapitány Marc-André ter Stegennel közölték, hogy a jövőben nem számítanak rá és keressen magának új csapatot. 

Barcelona's Spanish goalkeeper Joan Garcia attends a training session at the Joan Gamper training ground in Sant Joan Despi, near Barcelona, on July 17, 2025. (Photo by Josep LAGO / AFP)
Barcelonában Joan Garciában látják a jövőt
Fotó: Josep Lago/AFP

A felkészülés kezdetén a német kapus a társaitól külön edzett. Sokan akkor azt hitték, megsértődött, de kiderül, hogy hátfájdalmai vannak, ezért meg is kellett műteni. A katalán klub abban bízott, hogy a műtét után Ter Stegennek legalább négy hónapot kell majd kihagynia, így gond nélkül be tudja majd nevezni a helyére Joan Garciát a bajnoki keretbe. 

Mindennek azért van szerepe, mert a liga szabályai szerint négy hónap az alsó határa egy játékos kiregisztrálásának a szabályzat szerint. Ráadásul a Barcelona a La Liga költségvetési szabályzatának 77. cikkelye szerint Ter Stegen fizetésének 80%-át felhasználhatná Joan Garcia beregisztrálására, ha a német kapus felépülése legalább négy hónapig tartana.

Marc-Andre ter Stegen goalkeeper of Barcelona and Germany prior the Copa del Rey Semi Final match between FC Barcelona and Atletico de Madrid at Estadi Olimpic Lluis Companys on February 25, 2025 in Barcelona, Spain. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
Marc-André ter Stegen valószínűleg már sosem fog a Barcelona csapatában védeni 
Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

A német kapus azonban beleköpött a klub levesébe, ugyanis miután megműttette magát Monacóban, tudatta a világgal, hogy három hónap múlva készen áll majd a játékra. A katalán klub ezt követően bekérte a kapus orvosi jelentését, csak hogy azt jogilag Ter Stegennek nem kötelező a klub és a La Liga rendelkezésére bocsátania, pedig ez kulcsfeltétele lenne annak, hogy a Barcelona a bajnokság sérülésszabályát kihasználva felszabadíthassa a fizetésének 80%-át, és ebből új játékost regisztrálhasson. 

Ennek a történetnek lett most az a vége, hogy a megalázó bánásmód miatt a 33 éves kapus betartott a klubjának, amely bosszúból elvette tőle a csapatkapitányi karszalagot. 

