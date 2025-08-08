Az FC Barcelona csütörtök délután kitett egy hivatalos közleményt a honlapjára, melyben tudatta, hogy megfosztotta csapatkapitányi tisztségétől a csapat német válogatott kapusát, Marc-André ter Stegent. A katalán klub egy hatsoros közleménnyel megalázta német kapust, aki 11 éve szolgálja a Barcelonát és minden lehetséges trófeát megnyert már a csapattal.

A Barcelona egy rövid közleménnyel megalázta Marc-André ter Stegent

Fotó: Haitham Al-Shukairi

„Az FC Barcelona tudatja, hogy a Marc-André ter Stegen ellen indított fegyelmi eljárást követően, és amíg az ügy véglegesen nem rendeződik, a klub a vezetőséggel és az edzői stábbal egyeztetve úgy döntött, hogy ideiglenesen visszavonja a játékos csapatkapitányi posztját. Ezen időszak alatt a csapatkapitányi feladatokat a jelenlegi helyettes, Ronald Araujo látja el” – olvasható a katalán csapat közleményében.

A Barcelona megalázta a legendás kapusát

Marc-André ter Stegen és a Barcelona viszonyának elmérgesedése onnan indult, hogy a katalán klubnak a spanyol liga szigorú pénzügyi szabályai miatt már tavaly is meggyűlt a baja az új játékosok beregisztrálásával. A Barcelona az átigazolási időszakban 25 millió euróért szerződtette az Espanyol kapusát, Joan Garciát. A 24 éves kapusnak meg is mondták már, hogy ő lesz a Barcelona első számú kapusa, míg a csapatkapitány Marc-André ter Stegennel közölték, hogy a jövőben nem számítanak rá és keressen magának új csapatot.

Barcelonában Joan Garciában látják a jövőt

Fotó: Josep Lago/AFP

A felkészülés kezdetén a német kapus a társaitól külön edzett. Sokan akkor azt hitték, megsértődött, de kiderül, hogy hátfájdalmai vannak, ezért meg is kellett műteni. A katalán klub abban bízott, hogy a műtét után Ter Stegennek legalább négy hónapot kell majd kihagynia, így gond nélkül be tudja majd nevezni a helyére Joan Garciát a bajnoki keretbe.

Mindennek azért van szerepe, mert a liga szabályai szerint négy hónap az alsó határa egy játékos kiregisztrálásának a szabályzat szerint. Ráadásul a Barcelona a La Liga költségvetési szabályzatának 77. cikkelye szerint Ter Stegen fizetésének 80%-át felhasználhatná Joan Garcia beregisztrálására, ha a német kapus felépülése legalább négy hónapig tartana.