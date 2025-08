Faleceu Jorge Costa.



Eterno símbolo do FC Porto. Com mais de 400 jogos com a camisola azul e branca, levantou troféus, liderou equipas e deixou a alma em campo pelo Nosso Grande Clube onde conquistou, como jogador:



🏆 1 UEFA Champions League

🏆 1 Taça UEFA

🏆 8 Campeonatos… pic.twitter.com/8U7wiUGdy9