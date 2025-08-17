A lengyel élvonal, az Ekstraklasa 5. fordulójának pénteki Zaglebie Lubin–Lechia Gdansk mérkőzésén hiába aratott fölényes, 6-2-es győzelmet a hazai csapat, senki nem tudott ünnepelni, ugyanis a mérkőzés közben a lelátó G szektorában egy hazai szurkoló szívrohamot kapott és meghalt, írja rövid közleményében a klub.

Meghalt egy szurkoló a Zaglebie Lubin stadionjában

Fotó: Zaglebie Lubin

Az 50 éves férfihez azonnal a helyszínre siettek a mentősök, sikerült is egyszer újraéleszteni, de nem tudták stabilizálni az állapotát, így még a helyszínen meghalt. A Sport.interia.pl című lengyel online lap emlékeztet rá, hogy júniusban a finn-lengyel vb-selejtezőn is, a mérkőzést átmenetileg félbe is kellett szakítani.