Jeferson Merli, guarda-redes do Grupo Desportivo de Caldelas, do distrito de Braga, morreu aos 27 anos, na tarde de sábado, dia 2.



O jovem brasileiro morreu afogado na Praia Fluvial de Pereiró, no Parque Nacional da Peneda-Gerês.#24Horas #Caldelas #obituário pic.twitter.com/r9RS8C7t1u