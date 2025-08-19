Live
Szomorú hírek rázták meg az afrikai futballvilágot. 40 éves korában meghalt Tendai Ndoro, a zimbabwei válogatott egykori csatára. A korábbi gólvágót johannesburgi otthonában találták holtan, halálának pontos okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A meghalt focista, Tendai Ndoro egyik legismertebb állomása a dél-afrikai sztárcsapat, az Orlando Pirates volt, amely kedden megerősítette a gyászhírt.

Zimbabwe's forward Tendai Ndoro celebrates after scoring a goal during the 2017 Africa Cup of Nations group A football match between Zimbabwe and, meghalt, Tunisia at the Stade de l'Amitie Sino-Gabonaise in Libreville on January 23, 2017. (Photo by GABRIEL BOUYS / AFP)
Meghalt a korábbi zimbabwei válogatott sztár,  Tendai Ndoro 
Fotó: GABRIEL BOUYS / AFP

Meghalt Tendai Ndoro

Mély szomorúsággal értesültünk egykori támadónk, Tendai Ndoro haláláról. A klub szívből együttérez családjával, barátaival és szeretteivel ebben a nehéz időszakban.

A szurkolók is tömegesen fejezték ki részvétüket a közösségi médiában. Volt, aki így búcsúzott: „Nyugodj békében, testvér.” Mások legendás góljaira emlékeztek vissza, köztük arra a találatára, amelyet a Kaizer Chiefs ellen szerzett, és sokak számára felejthetetlen maradt.  

Tendai Ndoro 2013 és 2017 között 14 alkalommal húzta magára a zimbabwei válogatott mezét, ez idő alatt öt gólt szerzett. Legemlékezetesebb válogatott találata a 2017-es Afrikai Nemzetek Kupáján született Tunézia ellen.  

Pályafutását szülőhazájában, a Chicken Inn együttesénél kezdte, majd 2013-ban a dél-afrikai élvonalba igazolt. A Black Aces színeiben rögtön 14 gólt szerzett, teljesítménye pedig meghozta a nagy áttörést: szerződtette az Orlando Pirates, ahol két idény alatt 23 gólt szerzett, és a 2016–17-es szezonban a liga második legeredményesebb játékosa lett.  

Később futballozott Szaúd-Arábiában (Al-Faisaly), majd visszatért Dél-Afrikába, ahol az Ajax Cape Town és a Highlands Park mezét is viselte. Pályafutását 2020-ban az ománi Al-Orouba játékosaként zárta le.  

Ndoro visszavonulását követően egészségügyi problémáiról érkeztek hírek, halálának körülményei azonban továbbra is tisztázatlanok.  

 


 

