A meghalt focista, Tendai Ndoro egyik legismertebb állomása a dél-afrikai sztárcsapat, az Orlando Pirates volt, amely kedden megerősítette a gyászhírt.

Meghalt a korábbi zimbabwei válogatott sztár, Tendai Ndoro

Fotó: GABRIEL BOUYS / AFP

Mély szomorúsággal értesültünk egykori támadónk, Tendai Ndoro haláláról. A klub szívből együttérez családjával, barátaival és szeretteivel ebben a nehéz időszakban.

A szurkolók is tömegesen fejezték ki részvétüket a közösségi médiában. Volt, aki így búcsúzott: „Nyugodj békében, testvér.” Mások legendás góljaira emlékeztek vissza, köztük arra a találatára, amelyet a Kaizer Chiefs ellen szerzett, és sokak számára felejthetetlen maradt.

Tendai Ndoro 2013 és 2017 között 14 alkalommal húzta magára a zimbabwei válogatott mezét, ez idő alatt öt gólt szerzett. Legemlékezetesebb válogatott találata a 2017-es Afrikai Nemzetek Kupáján született Tunézia ellen.

Pályafutását szülőhazájában, a Chicken Inn együttesénél kezdte, majd 2013-ban a dél-afrikai élvonalba igazolt. A Black Aces színeiben rögtön 14 gólt szerzett, teljesítménye pedig meghozta a nagy áttörést: szerződtette az Orlando Pirates, ahol két idény alatt 23 gólt szerzett, és a 2016–17-es szezonban a liga második legeredményesebb játékosa lett.

Később futballozott Szaúd-Arábiában (Al-Faisaly), majd visszatért Dél-Afrikába, ahol az Ajax Cape Town és a Highlands Park mezét is viselte. Pályafutását 2020-ban az ománi Al-Orouba játékosaként zárta le.