Sok súlyos sérült – brutális frontális karambol okozott fennakadásokat

Gyászol az óceániai labdarúgás. 24 éves korában autóbalesetben meghalt Eddy Kaspard, az elmúlt évtized talán legtöbbre hivatott és legtehetségesebb tahiti labdarúgója.

24 éves korában közúti balesetben meghalt a tahiti válogatott legtöbbre tartott játékosa, Eddy Kaspard, számol be tragikus hírről a FIFA hivatalos oldala.

New Caledonia's Pierre Bako (L) and Tahiti's Eddy Kaspard fight for the balll during the World Cup 2026 Oceania qualifier semi-final football match between New Caledonia and Tahiti at Sky Stadium in Wellington on March 21, 2025. (Photo by Grant Down / AFP), meghalt
Meghalt Eddy Kaspard (7), a tahiti futball egyik legnagyobb tehetsége
Fotó: GRANT DOWN / AFP

Meghalt Eddy Kaspard

A 24 éves focista kezdettől fogva tagja volt valamennyi tahiti korosztályos válogatottnak, 2019-ben például a lengyelországi U20-as világbajnokságon szereplő csapatot erősítette. A felnőttek között nyolcszor kapott szerepelt és 3 gólt szerzett. Tagja volt a 2024-25-ös Óceániai Nemzetek Ligájában szereplő csapatnak, ahogy a 2026-os világbajnokságért küzdő válogatottnak. Utolsó válogatott gólját éppen ebben a sorozatban rúgta: ő nyitotta meg a gólok sorát a Szamoa ellen 3-0-ra megnyert meccsen, amivel Tahiti kvalifikálta magát a sorozat utolsó körébe, ahol végül elvérzett Új-Kaledóniával szemben.

Klubszinten az aktuális szezonban a tahiti AS Venus csapatát erősítette, de korábban megfordult a francia negyedik ligás Trelissac csapatában is.

 

 

