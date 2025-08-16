24 éves korában közúti balesetben meghalt a tahiti válogatott legtöbbre tartott játékosa, Eddy Kaspard, számol be tragikus hírről a FIFA hivatalos oldala.

Meghalt Eddy Kaspard (7), a tahiti futball egyik legnagyobb tehetsége

Fotó: GRANT DOWN / AFP

Meghalt Eddy Kaspard

A 24 éves focista kezdettől fogva tagja volt valamennyi tahiti korosztályos válogatottnak, 2019-ben például a lengyelországi U20-as világbajnokságon szereplő csapatot erősítette. A felnőttek között nyolcszor kapott szerepelt és 3 gólt szerzett. Tagja volt a 2024-25-ös Óceániai Nemzetek Ligájában szereplő csapatnak, ahogy a 2026-os világbajnokságért küzdő válogatottnak. Utolsó válogatott gólját éppen ebben a sorozatban rúgta: ő nyitotta meg a gólok sorát a Szamoa ellen 3-0-ra megnyert meccsen, amivel Tahiti kvalifikálta magát a sorozat utolsó körébe, ahol végül elvérzett Új-Kaledóniával szemben.

Klubszinten az aktuális szezonban a tahiti AS Venus csapatát erősítette, de korábban megfordult a francia negyedik ligás Trelissac csapatában is.