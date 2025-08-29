Az Origón is beszámoltunk arról, hogy az Inter Miami 3–1-re legyőzte az Orlando Cityt, pedig nem indult ennyire simán a meccs. Messi egy combsérülés után tért vissza, végül pedig a két góljával döntő szerepet vállalt a továbbjutásból. A lefújást követően a klasszis futballista azt mondta, hogy a Venezuela elleni világbajnoki selejtező mérkőzés lesz az utolsó, amelyet hazai közönség előtt játszik majd.

Lionel Messi lehet, hogy elközön a válogatottól

Fotó: RICH STORRY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Azt is hozzátette a 38 éves ikon, hogy ezen a találkozón ott lesz a családja, a felesége, a gyermekei, a szülei és a testvérei is, mert ez egy különleges alkalom lesz. Nem mellesleg Messi a közösségi médiában is elhintett már egy olyan posztot, amelyben arról ír, hogy közeleg az utolsó tánc. Ezzel címmel aratott óriási sikert nem is olyan régen Michael Jordan és a Bulls utolsó szezonjáról szóló dokumentumfilm sorozat.

Argentína egyébként már biztosan csoportelsőként jutott ki a 2026-os világbajnokságra, amelyen valószínűleg utoljára láthatjuk majd a pályán a válogatott színeiben a nyolcszoros Aranylabdás legendát.