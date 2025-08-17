A 18. születésnapját 2005. június 24-én ünneplő Messi már spanyol bajnokként, a Barcelona történetének legfiatalabb akkor legfiatalabb játékosaként és gólszerzőjeként, egy öt évre és 150 millió euróról szóló friss szerződés tulajdonosaként, és, ami a legfontosabb az új Maradonaként és minden idők talán legnagyobb ígéreteként érkezett meg a kétszeres világbajnok nemzeti csapatba.

Óriási várakozás előzte meg Lionel Messi bemutatkozását az argentin válogatottban

Fotó: AFP

Messi jött, Messi ment

Az argentin tinisztár bemutatkozását már egy ideje erőltette ekkor hazája közvélemény, José Pekerman szövetségi kapitány végül úgy döntött, hogy Messi a Magyarország elleni budapesti mérkőzésen kapja meg a lehetőséget az ifjú csillag.

Az argentinok nem spóroltak, bomba erős csapattal álltak ki:

Leo Franco – Scaloni, Ayala, Heinze, Bernardi – Sorín, D'Alessandro, Luis Gonzáles – Maxi Rodríguez, Lisandro López, Hernán Crespo

alkotta a kezdőt.

Az – nem túlzás – egész világ által várt pillanat a 64. percben érkezett el, amikor Lisandro López helyére Lionel Messi érkezett a pályára. Ahogy 1977-ben Maradona, úgy ő is a magyar válogatott ellen mutatkozhatott be. Mindenki felkészült a varázslatra, de egészen mást kapott helyette: egy perc sem telt el, amikor

Messi egy csellel elment Vanczák Vilmos mellett, aki elkapta a mezét, a fiatal argentin pedig visszakézből szájon vágta a magyar védőt.

Persze a komplett argentin csapat Markus Merk játékvezető körül hömpölygött, hogy megvédje az ifjú sztárt, a német azonban nem kegyelmezett: Vanczák sárgát, Messi pedig pirosat kapott. Így, akik miatta vettek jegyet – 20 éve még nem feltétlenül a magyar válogatottért mentek ki a szurkolók a rozzant Puskás Ferenc Stadionba – az elmormolhatott egy-két Miatyánkot.

Lionel Messi az első pofon után gyorsan megtanulta a leckét. 2005-ben még kétszer volt válogatott, 6. válogatott meccsén, egy horvátok elleni bázeli barátságos meccsen pedig megszerezte első gólját. Jelenleg 193 válogatott meccsnél és 112 gólnál jár, 2022-ben világbajnoki címre vezette az Albicelestét, 2021-ben és 2024-ben pedig a Copa Américán nem talált legyőzőre az általa vezérelt együttes.