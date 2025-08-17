Bár szokása, de ezúttal nem kellett rekordot döntenie Lionel Messinek ahhoz, hogy mindenki róla beszéljen az Inter Miami és a Los Angeles Galaxy rangadója után. Az argentin sztár nem először mutatta meg, hogy akkor a legjobb, ha tét van az asztalon.

Lionel Messi (középen) egy gólt maga rúgott, egyet pedig előkészített cimborájának, Luis Suáreznek (jobbra)

Fotó: LEONARDO FERNANDEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Messi már megint varázsolt

A Miami komoly fölényben játszott az egész meccsen, de először csak a 43. percben, Jordi Alba révén sikerült bevenniük a remekül védő Novak Micovic kapuját.

Az 59. percben ráadásul a korábbi Fradi-csatár, a ghánai Joseph Paintsil egy nagyszerű egyéni akció végén kiegyenlített, és egészen a 84. percig 1-1-re állt a találkozó. Akkor azonban Messi egy rövid megindulás után 18 méterről mesterien tekert a jobb alsó sarokba, majd a 89. percben egy káprázatos, sarokkal tovább tett labdával adott gólpasszt Luis Suáreznek, aki lezárta a meccset.

Gazdag meg nem adott gólja

Két magyar érdekeltségű csapat is pályára lépett. A címvédő Columbus Crew csapatában a magyar válogatott Gazdag Dániel végig a pályán volt, és a Toronto elleni idegenbeli a meccs hőse lehetett volna, ha 1-1-es állásnál nem veszi el a gólját les miatt a VAR.

Sallói Dániel csapata, a Sporting Kansas City 3-1-re kikapott Orlandóban. A magyar válogatott szélső csereként lépett pályára az 58. percben.

Az összesített tabellát 27 meccs után a Cincinnati vezeti 52 ponttal, de a klubvilágbajnokság miatt még csak 24 meccsnél tartó Miaminak 45 pontja van, azaz a vesztett pontok tekintetében jobban áll. A címvédő Crew 26 meccsen szerzett ugyancsak 45 ponttal 6. keleten, míg a Kansas mindössze 24 ponttal csupán 13. nyugaton.