Az Inter Miami egyebek között Lionel Messi góljának és káprázatos gólpasszának köszönhetően legyőzte az LA Galaxy csapatát az észak-amerikai profi fociliga, az MLS szombati játéknapján. Messi most nem döntött rekordot, de így is emlékezeteset alkotott.

Bár szokása, de ezúttal nem kellett rekordot döntenie Lionel Messinek ahhoz, hogy mindenki róla beszéljen az Inter Miami és a Los Angeles Galaxy rangadója után. Az argentin sztár nem először mutatta meg, hogy akkor a legjobb, ha tét van az asztalon.

FORT LAUDERDALE, FLORIDA - AUGUST 16: Lionel Messi #10 of Inter Miami CF reacts with teammate Rodrigo De Paul #7 after scoring the team's second goal during the MLS match between Inter Miami CF and LA Galaxy at Chase Stadium on August 16, 2025 in Fort Lauderdale, Florida. Leonardo Fernandez/Getty Images/AFP (Photo by Leonardo Fernandez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Lionel Messi (középen) egy gólt maga rúgott, egyet pedig előkészített cimborájának, Luis Suáreznek (jobbra)
Fotó: LEONARDO FERNANDEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Messi már megint varázsolt

A Miami komoly fölényben játszott az egész meccsen, de először csak a 43. percben, Jordi Alba révén sikerült bevenniük a remekül védő Novak Micovic kapuját.

Az 59. percben ráadásul a korábbi Fradi-csatár, a ghánai Joseph Paintsil egy nagyszerű egyéni akció végén kiegyenlített, és egészen a 84. percig 1-1-re állt a találkozó. Akkor azonban Messi egy rövid megindulás után 18 méterről mesterien tekert a jobb alsó sarokba, majd a 89. percben egy káprázatos, sarokkal tovább tett labdával adott gólpasszt Luis Suáreznek, aki lezárta a meccset.

Gazdag meg nem adott gólja

Két magyar érdekeltségű csapat is pályára lépett. A címvédő Columbus Crew csapatában a magyar válogatott Gazdag Dániel végig a pályán volt, és a Toronto elleni idegenbeli a meccs hőse lehetett volna, ha 1-1-es állásnál nem veszi el a gólját les miatt a VAR.

Sallói Dániel csapata, a Sporting Kansas City 3-1-re kikapott Orlandóban. A magyar válogatott szélső  csereként lépett pályára az 58. percben.

Az összesített tabellát 27 meccs után a Cincinnati vezeti 52 ponttal, de a klubvilágbajnokság miatt még csak 24 meccsnél tartó Miaminak 45 pontja van, azaz a vesztett pontok tekintetében jobban áll. A címvédő Crew 26 meccsen szerzett ugyancsak 45 ponttal 6. keleten, míg a Kansas mindössze 24 ponttal csupán 13. nyugaton.

 

 

