Az Inter Miami 3–1-re legyőzte az Orlando Cityt, pedig nem indult ennyire simán a meccs. Messi egy combsérülés után tért vissza, végül pedig a két góljával döntő szerepet vállalt a továbbjutásból.

Messi két gólt lőtt a Miami meccsén

Fotó: RICH STORRY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Messi két gólt szerzett

Marco Pasalic révén még az első félidőben az Orlando City szerzett vezetést, majd Lionel Messi az 77. percben egy tizenegyesből egyenlített. A 88. percben Messi Jordi Albával játszott össze szépen, ekkor az argentin megszerezte a második gólját is. A hosszabbítás perceiben Telasco Segovia alakította ki a végeredményt.

A meccs nem volt túl békés, a sárga kilenc, a piros lap egyszer villant, az Orlando csapata a 75. percben fogyatkozott meg. A Miami a vasárnapi döntőben a Seattle Sounders csapatával találkozik majd.

A Leagues Cup vagy Ligák Kupája egy észak-amerikai labdarúgó sorozat, amelyben az MLS (az Egyesült Államok és Kanada profi ligája) és a Liga MX (Mexikó első osztálya) csapatai mérkőznek meg egymással.