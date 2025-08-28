Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Azonosították a halálos iskolai lövöldözés tettesét – megrázó részletek derültek ki

Link másolása
Vágólapra másolva!
Lionel Messi visszatért a pályára, ahol rögtön két gólt szerzett, csapatát pedig belőtte a kupafináléba. Az Inter Miami bejutott a Leagues Cup döntőjébe, amiben Messi is nagy szerepet játszott.

Az Inter Miami 3–1-re legyőzte az Orlando Cityt, pedig nem indult ennyire simán a meccs. Messi egy combsérülés után tért vissza, végül pedig a két góljával döntő szerepet vállalt a továbbjutásból.

FORT LAUDERDALE, FLORIDA - AUGUST 27: Lionel Messi #10 of Inter Miami CF celebrates after winning the Leagues Cup Semifinal between Inter Miami CF and Orlando City at Chase Stadium on August 27, 2025 in Fort Lauderdale, Florida. Rich Storry/Getty Images/AFP (Photo by Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Messi két gólt lőtt a Miami meccsén
Fotó: RICH STORRY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Messi két gólt szerzett

Marco Pasalic révén még az első félidőben az Orlando City szerzett vezetést, majd Lionel Messi az 77. percben egy tizenegyesből egyenlített. A 88. percben Messi Jordi Albával játszott össze szépen, ekkor az argentin megszerezte a második gólját is. A hosszabbítás perceiben Telasco Segovia alakította ki a végeredményt.

A meccs nem volt túl békés, a sárga kilenc, a piros lap egyszer villant, az Orlando csapata a 75. percben fogyatkozott meg. A Miami a vasárnapi döntőben a Seattle Sounders csapatával találkozik majd.

A Leagues Cup vagy Ligák Kupája egy észak-amerikai labdarúgó sorozat, amelyben az MLS (az Egyesült Államok és Kanada profi ligája) és a Liga MX (Mexikó első osztálya) csapatai mérkőznek meg egymással. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!