A Honvéd a hajrában már 3-1-re vezetett, ezzel pedig tulajdonképpen eldöntötte a három pont sorsát. A hajrában azonban elszabadultak az indulatok, a csákvári Helembai Márkot egy ütés miatt kiállította Káprály Mihály játékvezető, majd egy tömegjelenet is kialakult a Bozsik Aréna gyepszőnyegén. Ekkor már érezhető volt, hogy a csákvári játékosoknál elszakadt a cérna, de arra mészárlásra, ami ez után következett, senki nem számított.

A Honvéd-Csákvár mérkőzés után mindenki Somfalvi Bence mészárlásáról beszélt

Fotó: M4 Sport

A 92. percben a Csákvár játékosa, Somfalvi Bence brutális módon beleszállt a kispesti Szabó Alex támaszkodó lábába, a játékvezető pedig azonnal piros lapot adott neki.

Megszólt a Honvéd edzője a mészárlásról

Szabó ezt követően próbált felkelni, de hosszas ápolás után sem tudott lábra állni, így a Honvéd játékosát hordágyon kellett levinni a pályáról, miközben óriási fájdalmai voltak.

A mérkőzés után Feczkó Tamás, a Budapest Honvéd edzője az M4 Sport kamerája előtt értékelte a történteket.

Bízunk benne, hogy komolyabb sérülések nélkül megúsztuk ezt a mai estét”

– mondta Feczkó Tamás, aki Szabó Alex állapotáról nem tudott felvilágosítást adni, de bízik benne, hogy a jövő héten pályára léphet majd a 23 éves játékos.

A két gólt is szerző Szamosi Ádám azt mondta, szerinte nem futballpályára való, ami a mérkőzés végén történt és mielőbbi felépülést kívánt csapattársának. Hozzátette, saját nevelésű játékosként neki minden perc ajándék, amit Honvéd-mezben a pályán tölthet és hálás a lehetőségért.

Tóth Balázs, a Csákvár vezetőedzője a 3–1-es vereség ellenére elégedett csapata teljesítményével és örül, hogy együttese egy igazi rangadót játszhatott a Bozsik Arénában. A csákvári edzője hangsúlyozta, hogy külön öröm számára, hogy az M4 Sport közvetítése által az egész ország láthatta, hogyan játszottak a Honvéd ellen.