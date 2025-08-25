A hétfői MOL Magyar Kupa sorsoláson elhangzott, hogy az élvonalbeli és a másodosztályú csapatok ebben a körben csatlakoznak a mezőnyhöz. Rajtuk kívül 11 megyei és 25 harmadosztályú csapat van még versenyben. A szabályok értelmében a sorozat ezen szakaszában NB I-es klubok egymással nem találkozhattak. A hivatalos játéknap szeptember 13. szombat és 14. vasárnap.

A Fradi a MOL Magyar Kupa sorozatban egy kis faluba látogat

Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

Szeptemberben jön a MOL Magyar Kupa következő köre

Több élvonalbeli együttes is NB II-es ellenfelet kapott: a Puskás Akadémia a Vasas, a Nyíregyháza a Békéscsaba, a Kisvárda az Ajka, az Újpest pedig a Kecskemét otthonában lép majd pályára. A legnagyobb szenzáció valószínűleg a Ferencvárosi TC szarvaskendi vendégjátéka lesz, az alig 200 fős kis faluban.

MOL Magyar Kupa, 3. forduló (a 32 közé jutásért): Érdi VSE (NB III)-ETO FC Győr BFC Siófok (NB III)-MTK Budapest VSC 2015 Veszprém (NB III)-Debreceni VSC Swiss Krono-Vásárosnamény (megyei I.)-Zalaegerszegi TE Iváncsa KSE (NB III)-Kolorcity Kazincbarcika SC Békéscsaba 1912 Előre (NB II)-Nyíregyháza Spartacus FC Vasas FC (NB II)-Puskás Akadémia FC FC Ajka (NB II)-Kisvárda Master Good Szarvaskend SE (megyei I.)-Ferencvárosi TC Szajol KLK (megyei I.)-Paksi FC Hódmezővásárhelyi FC (NB III)-Diósgyőri VTK Kecskeméti TE (NB II)-Újpest FC Eger SE (NB III)-Budafoki MTE (NB II) Gyulai Termál FC (NB III)-Mezőkövesd Zsóry FC (NB II) FC Nagykanizsa (NB III) - HR-Rent Kozármisleny (NB II) REAC (megyei I.)-Karcagi SC (NB II) Salgótarjáni BTC (megyei I.)-Tiszakécskei LC (NB II) Mezőörs KSE (megyei I.)-Komárom VSE (NB III) Dorogi FC (NB III) - Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II) Füzesabony SC (NB III) - BVSC-Zugló (NB II) Gyirmót FC Győr (NB III)-Aqvital FC Csákvár (NB II) Móri SE (megyei I.)-Budapest Honvéd FC (NB II) Videoton FC (NB II)-Szentlőrinc SE (NB II) Kelen SC (megyei I.)-Tarpa SC (NB III) Szolnoki MÁV FC (megyei I.)-ESMTK (NB III) Majosi SE (NB III)-Gödöllői SK (NB III) Martfűi LSE (NB III)-Dombóvári FC (NB III) Opus Tigáz Tatabánya (NB III)-Soroksár SC (NB II) Tiszafüredi VSE (NB III)-Putnok FC (NB III) PTE-PEAC (NB III) - III. Kerületi TVE (NB III) Sárvár FC (megyei I.)-Pilisi LK (megyei I.) Pécsi MFC (NB III)-Debreceni EAC (NB III)