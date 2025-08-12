Live
A spanyol női fociválogatott kapitánya, Montse Tome nem folytathatja a munkát a világbajnok csapat élén. Montse Tome utódját már meg is találták, Sonia Bermudez veszi át a helyét.

A spanyol szövetség jelentette be, hogy Montse Tome szerződését nem hosszabbítják meg, ami így augusztus 31-én lejár majd. A 43 éves Tome akkor lett a csapat edzője, amikor hatalmas botrány volt a válogatott körül. Tome lett a válogatott első női szövetségi kapitánya, miután 2023 szeptemberében a Luis Rubiales-féle botrány elsöpörte Jorge Vildát is. Az ő segítője volt Tome.

Spain's head coach Montse Tome gives instructions to her players during half time of the extra-time of the UEFA Women's Euro 2025 final football match between England and Spain at the St. Jakob-Park Stadium in Basel, on July 27, 2025. (Photo by Miguel MEDINA / AFP)
Montse Tome nagy lehetőséget kapott, de nem tudott élni vele
Fotó: MIGUEL MEDINA / AFP

Montse Tome sikeresen mutatkozott be

Az új szakember vezetésével a csapat megnyerte az első női Nemzetek Ligáját, de a nemrég befejeződött Európa-bajnokság döntőjét tizenegyesekkel elbukta. A címvédő angol válogatott 1-1-es rendes játékidőt és hosszabbítást követően tizenegyesekkel győzte a világbajnok Spanyolországot a női labdarúgó Európa-bajnokság döntőjében, még július végén. Spanyolország nemcsak azért számított esélyesebbnek a női foci-Eb döntőjében, mert a regnáló világbajnok, hanem mert teljesítményével kimagaslott az idei kontinenstorna mezőnyéből. A döntőig szerzett tizenhét gólja csaknem 3,5-ös átlag mérkőzésenként, öt lejátszott mérkőzésén százszázalékos teljesítményt nyújtott, nem mellékesen pedig tízmeccses veretlenséggel büszkélkedhetett a döntőig.

Bermudez játékosként kilenc bajnoki címet nyert, 61-szer volt válogatott és az U23-as csapatnál dolgozott. 

