José Mourinho a világ legjobb csapatait vezette, volt a Porto, a Chelsea, a Real Madrid és a Manchester United edzője is többek között, adódik tehát a kérdés, hogy a sok klasszis közül vajon ki tette még jobb edzővé.

Mourinho mindig meg tud lepni minket

Mourinho mindenkit meglepett a válasszal

A portugál mester nem azzal lepett meg mindenkit, hogy nem mondjuk Cristiano Ronaldót említette, hanem azért, mert egy olyan játékos, akit nem is edzett soha. Most már eláruljuk a választ: Lionel Messi.

A Fenerbahce edzője nem is gondolkodott sokat a válaszon és indokolt is. „Minden alkalommal, amikor ellene játszottunk, nagyon sok gondolkodásra késztetett” – mondta Mourinho valamelyest humorosan.