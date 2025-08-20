Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Trump elmondta, hogy mit nem fog megkapni Ukrajna

Link másolása
Vágólapra másolva!
Érdekes interjút adott a portugál edző, José Mourinho, akit arról is kérdeztek, hogy melyik játékos tette jobb edzővé. Mourinho szokásához híven mindenkit meglepett.

José Mourinho a világ legjobb csapatait vezette, volt a Porto, a Chelsea, a Real Madrid és a Manchester United edzője is többek között, adódik tehát a kérdés, hogy a sok klasszis közül vajon ki tette még jobb edzővé.

IZMIR, TURKIYE - AUGUST 16: Head Coach of Fenerbahce Jose Mourinho follows the Turkish Super Lig second-week football match between Fenerbahce and Goztepe at Gursel Aksel Stadium in Izmir, Turkiye on August 16, 2025. Berkan Cetin / Anadolu (Photo by Berkan Cetin / Anadolu via AFP)
Mourinho mindig meg tud lepni minket
Fotó: BERKAN CETIN / ANADOLU

Mourinho mindenkit meglepett a válasszal

A portugál mester nem azzal lepett meg mindenkit, hogy nem mondjuk Cristiano Ronaldót említette, hanem azért, mert egy olyan játékos, akit nem is edzett soha. Most már eláruljuk a választ: Lionel Messi.

A Fenerbahce edzője nem is gondolkodott sokat a válaszon és indokolt is. „Minden alkalommal, amikor ellene játszottunk, nagyon sok gondolkodásra késztetett” – mondta Mourinho valamelyest humorosan.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!