A Fizz Liga harmadik fordulójának szombat kora esti meccsén az MTK és a DVTK között az volt talán a legnagyobb kérdés, melyik csapatnak lesz meg az első győzelme az új idényben, mivel mindkettő klub egy-egy vereséggel és döntetlennel állt a tabella hátsó felében (9-10. helyeken). Nos, erre a kérdésre viszonylag hamar választ kaptak a nézők, mert a hazaiak már a hetedik percben egy büntetőhöz jutottak kezezés miatt, igaz, ahhoz, hogy ez kiderüljön kellett két perc VAR-ozás is. Mindenesetre az MTK köszönte szépen és Molnár révén élt a lehetőséggel, hamar 1-0-ás előnybe kerülve így a találkozón.

Az MTK hamar eldöntötte a mérkőzést

Fotó: MTK Budapest

Az MTK nem kegyelmezett a DVTK-nak

Molnár büntetője kapcsán azt azért érdemes megemlíteni, hogy rendkívül magabiztosan lőtte be a kapuba saját maga és csapata első gólját a meccsen.

Ezt követően is támadásban maradtak a hazaiak, akik kihasználták a DVTK ötperces rövidzárlatát, és gyorsan két góllal növelték az előnyüket. Előbb Kata volt eredményes egy szép akció végén, majd ismét Molnár, de ezúttal nem a tizenegyespontról, hanem egy jó beadást követően. Mondjuk a félidő vége előtt újabb büntetőt lőhetett Molnár, aki ezúttal sem hibázott, így az első játékrészben meglett a mesterhármasa.

A második 45 percre úgy jöttek ki a vendégek, hogy négy gólos hátrányt kellene ledolgozni, ami végül nem sikerült, pedig próbálkoztak a diósgyőriek, akár két gólt is szerezhettek volna. Sőt, a 79. perc elején egy szép, nagyjából félpályás szóló végén a csereként beállt 19 éves Átrok jó 18 méterről ügyesen lőtte ki laposan a sarkot és 5-0-ra módosította az eredményt, ami már nem is változott a lefújásig.