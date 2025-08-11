A második félidő elején a Pénzügyőr támadását szabálytalanság előzte meg, de az előnyszabály miatt folytatódhatott a játék. Az MTK második csapatának támadója, Megyeri Márk a földön maradt, ezért a vendégek kapusa, Steer Bence oldalra rúgta a labdát, hogy a sérültet ápolni lehessen. A bedobást Vitályos Viktor végezte el, eredetileg a Pénzügyőr kapusának szánva a labdát, ám a dobás a kelleténél erősebbre sikeredett, ami meglepte a gólvonaltól távol helyezkedő Steert. A vendégek kapusa megpróbálta elkapni a labdát, de csak beleérni tudott, így a játékszer a kapuba pattant. Közvetlenül bedobásból ugyan nem lehet gólt szerezni, de mivel a kapus hozzáért a labdához, a találat szabályosnak minősült. Az MTK II ezzel a góllal szerzett vezetést, majd 4-0-ra nyert, de a mérkőzés után a Pénzügyőr csapatkapitánya, Simon Attila feldúltan nyilatkozott a Magyar Nemzetnek.

Az MTK II döbbenetes góllal szerzett vezetést a Pénzügyőr ellen

Fotó: facebook.com/penzugyorse

A Pénzügyőr játékosát megfenyegette az MTK focistája

„Sajnos a videón sem látszanak az előzmények. Amit láthatunk, az már a megismételt bedobás. Az MTK ifjú játékosa elsőre olyan nyeglén dobta be a labdát, hogy az alig vánszorgott be a pályára. Csapattársam, Steer Bence azért hagyta el a kapuját, hogy a megismételt bedobás után felvehesse a labdát.

Ezt kiszúrva volt az MTK tisztelt játékosa olyan leleményes, hogy hatalmasat dobva becsapta őt

– mondta felháborodva Simon Attila, aki elárulta, hogy a gól után az ellenfél játékosával, Lehoczky Rolanddal keveredett összetűzésbe, aki nem egyezett bele abba, hogy az MTK „visszaadja” a gólt.

Íme, a nem mindennapi gól:

„Elszakadt nálam a cérna, nem éppen irodalmi stílusban vontam kérdőre Lehoczkyt. S most jön még csak a java! Azzal vágott vissza, várjam meg a portán. Ugyan miért, kérdeztem tőle, talán te vagy a portás?

Rossz viccnek gondoltam, hogy ő akarna velem verekedni. Erre ő: azért ott, mert szemközt van a temető, s egyből kirak engem oda

– tette hozzá a korábbi NB I-es gólkirály, aki szerint az akadémiákon sportembereket kellene nevelni, nem pedig tiszteletlen ifjoncokat.

Egyelőre az MLSZ nem reagált a történtekre, ahogyan még az MTK sem, de nem kizárt, hogy lesz még folytatása a nem mindennapi történetnek.

