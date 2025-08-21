A Flamengo futballcsapatának mindössze nyolc éves támadója, Nathanzinho elképesztő rekordot döntött. Az ifjú tehetség lett a klub történetének legfiatalabb labadrúgója, aki szerződésben áll egy sportmárkával, miután a Nike-val kötött együttműködést.

Nathanzinho még csak 8 éves

Fotó: instagram.com/redacaoninho/

Nathanzinho a brazil futball jövője

Nathanzinho kiválóan teljesített a Flamengo utánpótlás-nevelésében. 2024-ben győzelemre vezette a csapatot a riói U8-as állami bajnokságon, ahol 18 góllal lett a gólkirály. Ugyanebben az évben ismét remekelt a Rio de Janeiro Ibercupon, a tornán 11 gólt szerzett, és technikailag toronymagasan kiemelkedett a mezőnyből.

A nemzetközi média is felfigyelt a kiugróan tehetséges fiúra, Brazíliában pedig már most kikiáltották a válogatott jövőbeni szupersztárjának

és legnagyobb reménységének.

Jelzésértékű, hogy világ egyik legnagyobb sportszergyártó cége, a Nike már most megszerezte magának a fiatal tehetséget, akivel szemben hatalmasak az elvárások. A mindössze 8 éves srácnak fényes jövőt jósolnak, persze kérdés, hogyan lesz majd képes megbírkózni az elképesztő nyomással.

