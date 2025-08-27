Az MLSZ honlapja szerint a tíz nappal ezelőtti DVSC-Nyíregyháza élvonalbeli mérkőzéssel kapcsolatban a debrecenieket az egy meccsre szóló szektorbezárás mellett pénzbüntetés megfizetésére kötelezték, mert szurkolóik megbotránkoztató és rasszista kifejezéseket kiabáltak, valamint pirotechnikai eszközöket használtak. A tiltás éppen a Ferencváros elleni bajnokit érinti majd.

A Ferencváros is büntetést kapott

Fotó: Ladóczki Balázs

A Ferencváros furcsa meccsen tér majd vissza az NB I-be

A Fradi egy halasztott meccs után tér majd vissza az NB I-be a két Bajnokok Ligája-selejtező után, de a zöld-fehérek is kaptak büntetést. A Diósgyőr a Kazincbarcika, a Ferencváros pedig a Nyíregyháza elleni találkozó miatt kapott pénzbüntetést és szektorbezárást, de utóbbi végrehajtását a miskolciak és a címvédő fővárosiak esetében is fél évre felfüggesztették.

FRISSÍTÉS: A Debreceni VSC később közleményt adott ki, melyben arról írnak, hogy szerintük a büntetések közül a szektorbezárás nem érinti a vasárnapi, Ferencváros elleni rangadót. A DVSC honlapjának szerdai tájékoztatása szerint a döntés a B5 szektort érinti, de a fegyelmi határozat akkor emelkedik jogerőre és válik végrehajthatóvá, ha a fellebbezésre jogosult a fellebbezési jogról írásban lemond, illetőleg fellebbezés hiányában a fellebbezési határidő lejártakor, vagy fellebbezés esetében a fellebbviteli bizottság határozatának kézbesítésekor. Mivel a jogi eljárások folyamatban vannak, és a felsoroltak egyike sem történt meg, a szektorbezárás a vasárnapi Debrecen-Ferencváros rangadót még nem érinti - írták. Hozzátették: ezzel együtt a helyzet egyre tarthatatlanabb, hiszen a klubot nem először büntette meg az MLSZ a szurkolók megbotránkoztató és rasszista bekiabálásai, valamint pirotechnikai eszközök használata miatt, így egyre inkább fenyeget a zárt kapus mérkőzések veszélye.

A fegyelmi bizottság rasszista megnyilvánulások miatt eljárást indított a DVTK-val, a Honvéddal, a Nyíregyházával és a Zalaegerszeggel, megbotránkoztató bekiabálások miatt a DVSC-vel, az Újpesttel és a Videotonnal szemben. Ezekben az ügyekben a jövő hétre várható döntés.