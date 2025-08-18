Nem kezdte rosszul az NB II negyedik fordulójában a Kecskemét elleni meccset a Videoton, de komolyabb helyzetei a hazai csapatnak voltak. A nyáron teljesen átalakult vendégek a 30. percig tarották magukat, amikor egy lecsorgó után Kovács Barnabás szerezte meg a vezetést.

A Kecskemét nyerte az NB II rangadóját

Fotó: kecskemetite.hu

Az NB II-ben is szenved a Videoton

Az első gólra szinte azonnal jött a második is, amikor Eördögh András szlalomozott a védők között és simán lőtt az újonc, 18 éves Svekus Olivér kapujába. Boér a szünetben hármat is cserélt, beállt Kovács Bence is, aki szépített egy megpattanó lövéssel.

A nyitott kérdéseket Banó-Szabó Bence zárta le, aki kialakította a 3-1-es végeredményt.

Az NB II-t négy kör után a veretlen Csákvár vezeti a Honvéd és a Szeged előtt. A Kecskemét a hetedik helyen áll, míg a Cideoton az utolsó előtti, két szerzett ponttal,