Az előző szezonban még az NB I-ben találkozott a Kecskemét és a Videoton, de 2025 nyarán már mindkét csapat az NB II-ben szerepel. A Gera Zoltán vezette Kecskemét magabiztosan, 3-1-re verte az NB II negyedik fordulójában Boér Gábor csapatát.

Nem kezdte rosszul az NB II negyedik fordulójában a Kecskemét elleni meccset a Videoton, de komolyabb helyzetei a hazai csapatnak voltak. A nyáron teljesen átalakult vendégek a 30. percig tarották magukat, amikor egy lecsorgó után Kovács Barnabás szerezte meg a vezetést.

NB II
A Kecskemét nyerte az NB II rangadóját
Fotó: kecskemetite.hu

Az NB II-ben is szenved a Videoton

Az első gólra szinte azonnal jött a második is, amikor Eördögh András szlalomozott a védők között és simán lőtt az újonc, 18 éves Svekus Olivér kapujába. Boér a szünetben hármat is cserélt, beállt Kovács Bence is, aki szépített egy megpattanó lövéssel.

A nyitott kérdéseket Banó-Szabó Bence zárta le, aki kialakította a 3-1-es végeredményt.

Az NB II-t négy kör után a veretlen Csákvár vezeti a Honvéd és a Szeged előtt. A Kecskemét a hetedik helyen áll, míg a Cideoton az utolsó előtti, két szerzett ponttal,  

