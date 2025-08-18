Neymar kezdőként lépett pályára a Vasco elleni bajnokin, amely során a szebb napokat is megélt Santos csapatának esélyese sem volt a győzelemre. A vendégek az első félidőben ugyan még csak egy góllal vezettek, a második játékrészben azonban beindult a henger és brutális kiütéssel ért véget a találkozó.

Neymarnál eltört a mécses a meccs végén

Fotó: MARCELLO ZAMBRANA / AGIF

Neymar keservesen zokogott a brutális kiütés után

A Vasco a második félidőben további öt gólt szerzett, a 68. percben már ki is alakult a 0-6-s végeredmény, ami meglehetősen megalázó a Santos számára. A nagy múltú klub mindössze a 15. helyen áll a tabellán, csupán két pontra a kieső helyen tanyázó Vitoria együttesétől.

Neymart alaposan megviselte a súlyos kudarc, ugyanis ekkora különbségű vereséget eddig még egyetlen csapat tagjaként sem szenvedett el pályafutása során.

A Barcelona és a PSG korábbi sztárja nem is tudta visszatartani a könnyeit, zokogva jött le a pályáról a lefújást követően.

A Santos vezetősége a mérkőzés után azonnal kirúgta a csapat vezetőedzőjét, Cléber Xaviert,

akinek az utódja vélhetően Jorge Sampaoli lesz.

A Santos legközelebb a negyedik helyen álló Bahia otthonában javíthat, előreláthatólag az a meccs sem lesz sétagalopp Neymarék számára.

