A brazil labdarúgó-bajnokság 20. fordulójában a Santos hazai pályán sokkoló 6-0-s vereséget szenvedett a Vasco csapatától. Neymarnak ez volt pályafutása legsúlyosabb kudarca, a brazil válogatott sztár a lefújást követően könnyek között hagyta el a pályát.

Neymar kezdőként lépett pályára a Vasco elleni bajnokin, amely során a szebb napokat is megélt Santos csapatának esélyese sem volt a győzelemre. A vendégek az első félidőben ugyan még csak egy góllal vezettek, a második játékrészben azonban beindult a henger és brutális kiütéssel ért véget a találkozó.

SP - SAO PAULO - 08/17/2025 - BRAZILIAN A 2025, SANTOS x VASCO - Santos player Neymar cries after the match against Vasco at the Morumbi stadium for the Brazilian A 2025 championship. Photo: Marcello Zambrana/AGIF (Photo by Marcello Zambrana / AGIF via AFP)
Neymarnál eltört a mécses a meccs végén
Fotó: MARCELLO ZAMBRANA / AGIF

Neymar keservesen zokogott a brutális kiütés után

A Vasco a második félidőben további öt gólt szerzett, a 68. percben már ki is alakult a 0-6-s végeredmény, ami meglehetősen megalázó a Santos számára. A nagy múltú klub mindössze a 15. helyen áll a tabellán, csupán két pontra a kieső helyen tanyázó Vitoria együttesétől. 

Neymart alaposan megviselte a súlyos kudarc, ugyanis ekkora különbségű vereséget eddig még egyetlen csapat tagjaként sem szenvedett el pályafutása során. 

A Barcelona és a PSG korábbi sztárja nem is tudta visszatartani a könnyeit, zokogva jött le a pályáról a lefújást követően.

A Santos vezetősége a mérkőzés után azonnal kirúgta a csapat vezetőedzőjét, Cléber Xaviert, 

akinek az utódja vélhetően Jorge Sampaoli lesz. 

A Santos legközelebb a negyedik helyen álló Bahia otthonában javíthat, előreláthatólag az a meccs sem lesz sétagalopp Neymarék számára.

