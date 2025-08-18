A Santos 6-0-ra kapott ki hazai környezetben a Vasco együttesétől, ezzel Neymar elszenvedte karrierje legsúlyosabb vereségét. A brazil válogatott klasszis könnyek között hagyta el a pályát, majd nagyon csalódottan, gyakorlatilag szégyenkezve nyilatkozott.

Neymart megviselte a megalázó vereség

Fotó: MARINA UEZIMA / BRAZIL PHOTO PRESS

Neymar: Szégyellem magam

„Szégyellem magam. Teljesen csalódott vagyok a teljesítményünk miatt. A szurkolóknak minden joguk megvan tiltakozni, természetesen erőszak nélkül. De ha átkozni és sértegetni akarnak minket, akkor joguk van hozzá” - mondta a meccs után Neymar, akit az ellenfél veztőedzője, Fernando Diniz próbált meg vigasztalni a lefújást követően.

„Ez rendkívüli szégyen. Soha életemben nem tapasztaltam még ehhez hasonlót. Sajnos megtörtént.

A könnyek a dühtől fakadtak ki belőlem. Sajnos semmit nem tehetek ellene. Őszintén szólva, totális sz.r volt: ez a valóság

– tette hozzá a brazil sztár, aki a bajnokságban begyűjtötte a harmadik sárga lapját, ezért a következő mérkőzésen, a Bahia elleni létfontosságú találkozón nem léphet pályára.

Finalmente o Neymar conseguiu o Hexa! 😭pic.twitter.com/CemK0JE6OI — NewsColina (@newscolina) August 17, 2025

A szebb napokat megélt Santos csapata mindössze a 15. helyen áll a tabellán, csupán két pontra a kieső helyen tanyázó Vitoria együttesétől. A sokkoló vereségnek azonnal meg is lettek a következményei, a Santos vezetősége a mérkőzés után azonnal kirúgta Cléber Xavier vezetőedzőt, akinek az utódja valószínűleg Jorge Sampaoli lesz.

