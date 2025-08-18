Live
Sokkoló vereséget szenvedett hazai pályán a Santos a brazil focibajnokságban. A lefújást követően Neymar zokogva jött le a pályáról, majd rendkívül csalódottan nyilatkozott.

A Santos 6-0-ra kapott ki hazai környezetben a Vasco együttesétől, ezzel Neymar elszenvedte karrierje legsúlyosabb vereségét. A brazil válogatott klasszis könnyek között hagyta el a pályát, majd nagyon csalódottan, gyakorlatilag szégyenkezve nyilatkozott.

Neymar Jr. of Santos during the match against Vasco in the 20th round of the Brazilian Championship, at Morumbis Stadium, south of São Paulo, this Sunday, the 17th. (Photo by Marina Uezima / Brazil Photo Press via AFP)
Neymart megviselte a megalázó vereség 
Fotó: MARINA UEZIMA / BRAZIL PHOTO PRESS

Neymar: Szégyellem magam

„Szégyellem magam. Teljesen csalódott vagyok a teljesítményünk miatt. A szurkolóknak minden joguk megvan tiltakozni, természetesen erőszak nélkül. De ha átkozni és sértegetni akarnak minket, akkor joguk van hozzá” - mondta a meccs után Neymar, akit az ellenfél veztőedzője, Fernando Diniz próbált meg vigasztalni a lefújást követően.

„Ez rendkívüli szégyen. Soha életemben nem tapasztaltam még ehhez hasonlót. Sajnos megtörtént. 

A könnyek a dühtől fakadtak ki belőlem. Sajnos semmit nem tehetek ellene. Őszintén szólva, totális sz.r volt: ez a valóság 

– tette hozzá a brazil sztár, aki a bajnokságban begyűjtötte a harmadik sárga lapját, ezért a következő mérkőzésen, a Bahia elleni létfontosságú találkozón nem léphet pályára.

A szebb napokat megélt Santos csapata mindössze a 15. helyen áll a tabellán, csupán két pontra a kieső helyen tanyázó Vitoria együttesétől. A sokkoló vereségnek azonnal meg is lettek a következményei, a Santos vezetősége a mérkőzés után azonnal kirúgta Cléber Xavier vezetőedzőt, akinek az utódja valószínűleg Jorge Sampaoli lesz. 

