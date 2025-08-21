A Santos szurkolói vasárnap este a végletekig felhergelődtek, miután csapatuk megalázó, 6-0-s vereséget szenvedett a Vasco da Gamától. A drukkerek nem elégedtek meg a közösségi médiás morgolódással: személyesen vették célba a játékosokat. Az edzőközpont előtt várták Neymart és társait, és nyilvánosan szidalmazták őket.

A Santos szurkolói a Vasco elleni 6-0-s vereségkor. Kérdőre vonták Neymart

Fotó: MARINA UEZIMA / BRAZIL PHOTO PRESS

Neymar, a csapat ikonja és a legnagyobb sztár állt legelöl, mögötte pedig némán sorakozott a teljes keret. Az ultrák világossá tették: elfogadhatatlan, amit a játékosok nyújtottak, nem viselik el ezt a szégyent.

Menesztették a Santos edzőjét, Neymar szégyelli magát

Az ESPN Brazil értesülései szerint a feszültség odáig fajult, hogy a játékosokat erőszakkal is megfenyegették. Neymar mindössze annyit tudott mondani: „Próbálunk változtatni a dolgokon.”

Membro da torcida organizada fala com os jogadores e demais membros da equipe… “isso que tá acontecendo é pouco” #deolhonopeixe pic.twitter.com/F1SZ6HACEt — De Olho No Peixe (@deolhonopeixe) August 19, 2025

Az ominózus meccs után a 33 éves klasszis zokogva hagyta el a pályát, érdekes módon elsősorban az ellenfél veztőedzője, Fernando Diniz próbálta vigasztalni.

„Szégyellem magam. Teljesen csalódott vagyok a teljesítményünk miatt. A szurkolóknak joguk van tiltakozni ” – mondta akkor a könnyeivel küszködő sztár, aki nem kertelt: „Ez egy rakás sz*r volt, ez a valóság.”

A súlyos kudarcnak Santos edzője, Cleber Xavier azonnal áldozatul esett: a klub menesztette a szakvezetőt, hátha így sikerül megállítani a zuhanást és megnyugtatni a kedélyeket.

Van-e visszaút a brazil sztárnak?

Neymar pályafutása legnehezebb napjai közé sorolhatja ezt az időszakot. A bár fényes luxusban töltött, de totális bukással, ráadásul súlyos sérüléssel tarkított szaúd-arábiai kaland után gyermekkori klubjához való visszatérésben remélt új kezdetet, örömöt és sikereket, de itt is csalódnia kell. A kiesés réme fenyegeti a Santost, amely csupán két ponttal áll a vonal felett.

Neymar pályafutása a 2022-es katari vb-n vett látványos lejtmenetet, a brazilok kudarca után szembesült azzal, le kell mondani az álmáról, talán soha nem lesz világbajnok. Másfél év van hátra a 2026-os világbajnokságig, 33 évesen képes lesz magát összekapni?

Neymar és a kisfia, D Lucca. Ő brazil sztár legnagyobb támaszaFotó: MIGUEL SCHINCARIOL / AFP

A kisfiú vallomása: Teljes szívemből szeretlek

A teljes összeomlás közepette a kisfia, És amikor már úgy tűnt, minden összeomlik, váratlanul a kisfia, Davi Lucca próbált lelket önteni Neymarba.

„Jó estét, Apa. Tudom, hogy ma nehéz napod volt, de azt akarom, hogy tudd: mindig ott leszek melletted. Te több vagy, mint egy nagyszerű apa, példaképen és bátorítóm vagy. Teljes szívemből szeretlek” – írta a kisfia.

Neymar válasza egyszerű és megrendítő volt: „Szeretlek, kicsim. Apa talpra fog állni.”