Rangadóval rajtol el a német Bundesliga legújabb idénye: pénteken este a Bayern München az RB Leipziget fogadja. Ráadásul a két csapat most nemcsak a pályán, hanem a tárgyalóasztalnál is összecsaphat Christopher Nkunku játékjogáért. Rangadó ez annak ellenére, hogy a bajnoki címvédőhöz látogató RB Leipzig élvonalbeli történetének a leggyengébb idényét zárta a tavasz végén, magyar szempontból pedig azért érdekes, mert a vendégek kapuját Ole Werner vezetőedző ígérete szerint Gulácsi Péter védi majd, és a csapatkapitányi karszalagtól megfosztott Willi Orbán is ott lesz a csapatban.

Nkunku a Lipcsében Szoboszlai csapattársa volt, együtt igazoltak a Premier League-be, de a csatárnak nem jött be az angliai kaland

Fotó: TOM WELLER / DPA

Nkunku már nem lép pályára a Chelsea-ben

A két csapat amúgy nem csupán a bajnoki pontokért áll harcban egymással, hanem egy játékosért is. Christopher Nkunku két éve éppen Lipcséből szerződött az angol Chelsea-hez 60 millió euróért, de nem váltotta meg a világot Londonban, ahol nem gördítenek akadályt a távozása elé, csak éppen megkérik az árát. Az eladása annyira biztosnak tűnik, hogy Enzo Maresca, a Chelsea vezetőedzője pénteken reggel bejelentette, az este 21.00 órakor kezdődő West ham United elleni Premier League-mérkőzésre a szintén távozni készülő Nicolas Jacksonhoz hasonlóan Christopher Nkunkut sem nevezi.

„Bevethető, de nincs a keretben. Tudjuk, hogy valami még történhet az átigazolási időszak zárása előtt” – indokolta a döntést az olasz szakember.

Végleg Lipcsébe, vagy kölcsönbe Münchenbe

Ez a valami pedig az lehet, hogy a futballista visszatér Németországba, ahol éppen a Bayern München és korábbi klubja, az RB Leipzig harcol az aláírásáért. Utóbbitól egyébként Xavi Simons a Chelsea-hez tart, Nkunku az ő utódja lehet a posztján. A Bild információi szerint a Bayern viszont csak kölcsönben akarja megszerezni Nkunkut, a Bild szerint Max Eberl sportigazgató ugyanis jelenleg csak kölcsönjátékosokat igazolhat. Egyedül Nick Woltemade jelenthet kivételt, de ennek nincs jelentősége, mert a Chelsea elzárkózik a kölcsönadás ötlete elől, ami az RB Leipzig malmára hajtja a vizet.

Ugyanakkor Christopher Nkunku a szíve szerint Münchenbe igazolna – itt tart a történet, mielőtt valami még történne az ügyben…