A négy forduló alatt még nyeretlen Diósgyőr a Nyíregyháza otthonába látogatott az ötödik fordulóban. A meccset a hazaiak kezdték jobban, már a 2. percben vezetést szerezhettek volna, a DVTK védelme a gólvonalról szabadított fel Sentic bravúrja után.

A Nyíregyháza a Diósgyőrt fogadta az ötödik fordulóban

Fotó: Vajda János / MTI Fotószerkesztõség

A Nyíregyháza ellen szerezte meg első győzelmét a DVTK

A 21. percben a DVTK is nagy helyzetbe került, Roguljic azonban nem talált kaput, viszont a 35. percben megtört a jég, Kovács Dániel hatalmas hibája után Vallejo talált a kapuba.

A Nyíregyháza kapusa nagyon benézett egy szögletet, teljesen elszámította a labda ívét,

így a hosszú oldalon érkező DVTK-játékos külsővel beletette a lábát a beívelésbe, megszerezve ezzel a vezetést. A szünet előtt Acolatse növelhette volna a vendégek előnyét, de éles szögből már nem tudta elrúgni a labdát Kovács mellett.

Ezzel a góllal szerzett vezetést a Diósgyőr:

Az 58. percben a DVTK korábbi csatára, Edomwonyi egyenlített, miután lefordult Demeterről, majd nagy erővel a kapuba lőtt. A 62. percben egy kezezés miatt hevesen reklamáltak a diósgyőriek, a játékvezető megnézte a videobírós visszajátszást és meg is adta a büntetőt. A labda mögé Acolatse állt, aki magabiztosan lőtt a bal felső sarokba, így megint a diósgyőrieknél volt az előny.

A hajrában Edomwonyi kiegyenlíthetett volna, de Sentic óriási bravúrral fogta a lapos lövést,

a kapu felé guruló labda után nyúlt és pont a gólvonalon állította meg azt.

A Diósgyőr a 78. percben ismét 11-est kapott, miután Kovács elsodorta a 16-oson belül Gerát. Ismét Acolatse vállalta el a lövést, ám ezúttal jócskán a léc fölé vágta a labdát. A 82. percben aztán eldöntötte a meccset a vendég együttes, Acolatse az előbbi hibáját javítva fantasztikusan ment el a bal oldalon, majd Babos Bencéhez passzolt, akinek már csak az üres kapuba kellett helyeznie.

A 88. percben még fölényesebbé tette sikerét a Diósgyőr, egy kontra után Acolatse lövését még védte Kovács, Babos azonban kapásból a hálóba vágta a kipattanót. A DVTK 4-1-re nyert, ezzel megszerezte első bajnoki győzelmét a 2025/2026-os szezonban.