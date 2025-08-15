A Nyíregyháza új igazolása, Varga Kevin 2018-ban mutatkozott be a nemzeti csapatban, eddig 13 alkalommal ölthette magára a válogatott mezt, Törökország ellen gólt is szerzett. Pályára lépett az Európa-bajnokságon a németek és a portugálok ellen, játszott a Nemzetek Ligájában és világbajnoki selejtezőkön is. A magyar élvonal mellett szerepelt a svájci, román, török és ciprusi első osztályban, idehaza pedig 12 gólja és 20 gólpassza van az NB I-ben.

„Kevinnel már beszéltem korábban, de akkor még időt kért, mert több külföldi lehetősége is volt, és nem tudta, hogy hazatér-e. Örülök, hogy végül úgy határozott, hogy visszatér Magyarországra, és minket választott. Érkezésével egy rutinos szélső csatlakozott hozzánk, akinek legfőképpen az előkészítés az erőssége” - így nyilatkozott az új szerzeményről Fekete Tivadar, a Nyíregyháza sportigazgatója

Forrás: nyiregyhazaspartacus.hu

Évekig játszottam külföldön, és szerettem volna hazatérni. Nyomon követtem a Nyíregyháza fejlődését, modern infrastruktúrával rendelkezik, és mivel a várostól nincs messze a házam, valóban hazaköltözhetek. Szeretnék bizonyítani, a válogatottságról sem mondtam le

– nyilatkozta a kétéves szerződés aláíró Varga Kevin.

A Fradiból is erősít a Nyíregyháza

A másik új érkező, Katona Bálint három évre írt alá. A korábbi korosztályos válogatott labdarúgó eddig 69 NB I-es mérkőzésen szerepelt, 11 gólt szerzett és 6 gólpasszt adott. Az előző idényt kölcsönben Kecskeméten töltötte, a nyáron végigdolgozta a felkészülést a Ferencvárossal.

Több élvonalbeli klub is megkeresett, de úgy döntöttem, itt a helyem. Ellenfélként már jártam Nyíregyházán, a klub komoly szurkolótáborral rendelkezik, várom a hétvégi rangadót

– mondta Katona.

A Nyíregyháza Spartacus vasárnap 15.30-tól hazai pályán keleti rangadót vív a Debrecennel, utóbbi éppen Varga Kevin korábbi sikereinek a helyszíne.