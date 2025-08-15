A Nyíregyháza új igazolása, Varga Kevin 2018-ban mutatkozott be a nemzeti csapatban, eddig 13 alkalommal ölthette magára a válogatott mezt, Törökország ellen gólt is szerzett. Pályára lépett az Európa-bajnokságon a németek és a portugálok ellen, játszott a Nemzetek Ligájában és világbajnoki selejtezőkön is. A magyar élvonal mellett szerepelt a svájci, román, török és ciprusi első osztályban, idehaza pedig 12 gólja és 20 gólpassza van az NB I-ben.
Évekig játszottam külföldön, és szerettem volna hazatérni. Nyomon követtem a Nyíregyháza fejlődését, modern infrastruktúrával rendelkezik, és mivel a várostól nincs messze a házam, valóban hazaköltözhetek. Szeretnék bizonyítani, a válogatottságról sem mondtam le
– nyilatkozta a kétéves szerződés aláíró Varga Kevin.
A másik új érkező, Katona Bálint három évre írt alá. A korábbi korosztályos válogatott labdarúgó eddig 69 NB I-es mérkőzésen szerepelt, 11 gólt szerzett és 6 gólpasszt adott. Az előző idényt kölcsönben Kecskeméten töltötte, a nyáron végigdolgozta a felkészülést a Ferencvárossal.
Több élvonalbeli klub is megkeresett, de úgy döntöttem, itt a helyem. Ellenfélként már jártam Nyíregyházán, a klub komoly szurkolótáborral rendelkezik, várom a hétvégi rangadót
– mondta Katona.
A Nyíregyháza Spartacus vasárnap 15.30-tól hazai pályán keleti rangadót vív a Debrecennel, utóbbi éppen Varga Kevin korábbi sikereinek a helyszíne.