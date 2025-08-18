Live
Mint ismert, az első félidő végén már három góllal vezetett a Győr vasárnap az MTK Budapest otthonában, végül 7-2-re nyert a labdarúgó Fizz Liga negyedik fordulójában. A találkozót követően a vendégek játékosai egy szál alsónadrágban, obszcén dallal ünnepelték meg a nem mindennapi sikert.

A Győr játékosai érthető módon nagyon boldogok voltak az MTK elleni 7-2-es sikert követően, a játéksok obszcénnak mondható verses öltözői éneklése pedig letarolta az internetet.

ETO, öltöző, obszcén
Alsónadrágban, obszcén dallal ünnepeltek az ETO játékosai az öltözőben az MTK elleni 7-2-es sikert követően 
Fotó: ETO FC Győr/Facebook

Obszcén éneklés az öltözőben

Ami a meccset illeti, 

Stefulj, Krpic, Vitális, Huszár és Piscsur egyszer, míg Benbuali kétszer volt eredményes az ETO-ban, míg a másik oldalon a 66. perctől emberhátrányban játszó fővűárosikanál Molnár és Jurina találata csak a szépségtapaszra volt elég.

Nem is csoda, ha a Győr focistái nagy ünneplésbe kezdtek a meccs után, az öltözőben ismét felhangzott a már sokak számára jól ismert dalocska.

Újra itt a tavasz, visszajött a hattyú,. Lesz..ta a vállam, mondtam neki: f..ck you!

 – énekelték a Győr focistái az MTK elleni győzelmet követően.

Három döntetlen után először nyertek a zöld-fehérek a mostani bajnokságban, ráadásul tavaly augusztus óta veretlenek idegenben, azóta hét győzelem és tíz döntetlen a mérlegük. Az ETO csütörtökön a Bolla Bendegúzt foglalkoztató osztrák Rapid Wient fogadja a Konferencia-liga selejtezőjében, a párharc tétje már a főtáblára jutás lesz.

Az MTK Budapest hetvenszer játszott pályaválasztóként a Győrrel az élvonalban, a mostani a nyolcadik veresége volt.

Bognár György csapata drámai meccset játszott a Zalaegerszeggel
Megsemmisítette ellenfelét az Európa kapujában álló győri focicsapat
Hiába Dzsudzsákék bombagólja, történelmi siker született az NB I keleti rangadóján
