Megkezdődött a jegyértékesítés az izraeli labdarúgó-válogatott Olaszország elleni világbajnoki selejtezőjére, melyet szeptember 8-án Debrecenben rendeznek meg. Az olasz válogatottat már 20 euróért is meg lehet nézni.

A Nagyerdei Stadion pénteken közleményben tudatta, hogy a mérkőzésre kizárólag online jegyvásárlás lehetséges. A magyar szurkolók számára a C5-C7 szektorok érhetők el 20 eurós áron. Kortól függetlenül belépő szükséges, a rendezők külön kiemelték, hogy helyszíni jegyértékesítés nem lesz az olasz válogatott meccsére. A találkozó 20.45-kor kezdődik.

olasz válogatott Italy's national football team headcoach Gennaro Gattuso gives a press conference in Rome on June 19, 2025. Gennaro Gattuso was named Italy's new coach and will be tasked with helping the Azzurri qualify for the 2026 World Cup after replacing Luciano Spalletti. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP)
Gennaro Gattuso hamarosan debütál az olasz válogatott élén
Fotó: ALBERTO PIZZOLI / AFP

Az olasz válogatott legutóbb 2022-ben járt hazánkban

Legutóbb 2022. szeptember 26-án játszott Magyarországon az olasz labdarúgó-válogatott. Ez a mérkőzés az UEFA Nemzetek Ligája A divíziójában zajlott a Puskás Arénában, ahol Olaszország 2–0-ra nyert. 

Az izraeliek a gázai konfliktus miatt játsszák a hazai találkozóikat Magyarországon, ezért érkeznek most újra az olaszok.

Izrael az I-csoportban szerepel Norvégia, Olaszország, Észtország, Moldova gárdája mellett. A csoportot a hibátlan norvégok vezetik 12 ponttal az izraeliek (6 pont) előtt, akik két eddigi debreceni mérkőzésükön Észtország ellen 2-1-re győztek, Norvégiától pedig 4-2-re kikaptak.

Az olasz válogatottat a Milannal BL-győztes, világbajnok Gennaro Gattuso vezeti, aki június közepén vette át a szövetségi kapitányi posztot Luciano Spallettitől, miután az olaszok 3–0-ra kikaptak Norvégiától. Gattuso szeptember 5-én,  várható, Észtország ellen debütál majd a kispadon. Arról, hogy mekkora gödörben vannak az olaszok, itt írtunk korábban.

 

