A Nagyerdei Stadion pénteken közleményben tudatta, hogy a mérkőzésre kizárólag online jegyvásárlás lehetséges. A magyar szurkolók számára a C5-C7 szektorok érhetők el 20 eurós áron. Kortól függetlenül belépő szükséges, a rendezők külön kiemelték, hogy helyszíni jegyértékesítés nem lesz az olasz válogatott meccsére. A találkozó 20.45-kor kezdődik.

Gennaro Gattuso hamarosan debütál az olasz válogatott élén

Fotó: ALBERTO PIZZOLI / AFP

Az olasz válogatott legutóbb 2022-ben járt hazánkban

Legutóbb 2022. szeptember 26-án játszott Magyarországon az olasz labdarúgó-válogatott. Ez a mérkőzés az UEFA Nemzetek Ligája A divíziójában zajlott a Puskás Arénában, ahol Olaszország 2–0-ra nyert.

Az izraeliek a gázai konfliktus miatt játsszák a hazai találkozóikat Magyarországon, ezért érkeznek most újra az olaszok.

Izrael az I-csoportban szerepel Norvégia, Olaszország, Észtország, Moldova gárdája mellett. A csoportot a hibátlan norvégok vezetik 12 ponttal az izraeliek (6 pont) előtt, akik két eddigi debreceni mérkőzésükön Észtország ellen 2-1-re győztek, Norvégiától pedig 4-2-re kikaptak.

Az olasz válogatottat a Milannal BL-győztes, világbajnok Gennaro Gattuso vezeti, aki június közepén vette át a szövetségi kapitányi posztot Luciano Spallettitől, miután az olaszok 3–0-ra kikaptak Norvégiától. Gattuso szeptember 5-én, várható, Észtország ellen debütál majd a kispadon. Arról, hogy mekkora gödörben vannak az olaszok, itt írtunk korábban.