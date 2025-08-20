Öltözői verekedés miatt áll a bál Marseille-ben. A francia élvonal, a Ligue 1 előző kiírásának ezüstérmese a történteket követően két játékosát is azonnal átadólistára tette.

Az öltözői verekedés után a Rennes elleni meccs volt az utolsó Adrian Rabiot (fehérben) számára az OM színeiben

Fotó: FRED TANNEAU / AFP

Öltözői verekedés Rennes-ben

Az OM a Rennes otthonában kezdte a bajnoki idényt, ahol a 31. percben emberelőnybe került, miután Abdelhamid Ait Boudlal egy durva szabálytalanság után azonnal piros lapot kapott. A Marseille viszont nem tudott élni a lehetőséggel, mi több a hazaiak a 91. percben Ludovic Blas góljával megnyerték az idénynyitót.

Ezt követően az OM veterán játékosa, a világbajnok Adrian Rabiot a csapat friss szerzeményét, az angol U21-es válogatott Jonathan Rowe-t kérte számon, mondván nem igazán látta rajta az akarást. A szóváltás pedig olyannyira elfajult, hogy a két játékos összeverekedett az öltözőben.

A szégyenletes eset után az OM vezetősége nagyon szigorú döntést hozott: a francia válogatottal 2018-ban világbajnok Rabiot és Rowe is átadólistára került, ha jön értük ajánlat, mehetnek, amerre látnak.

