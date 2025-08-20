Live
Trump elmondta, hogy mit nem fog megkapni Ukrajna

Csúnyán kezdődött az idény az Olympique Marseille számára. A Ligue 1 előző idényének ezüstérmese egy kínos vereséget követő öltözői verekedés után két játékosát is átadó listára tette.

Öltözői verekedés miatt áll a bál Marseille-ben. A francia élvonal, a Ligue 1 előző kiírásának ezüstérmese a történteket követően két játékosát is azonnal átadólistára tette.

Marseille's French midfielder #25 Adrien Rabiot (R) makes a pass challenged by Rennes' French midfielder #21 Valentin Rongier during the French L1 football match between Stade Rennais FC and Olympique de Marseille (OM) at Roazhon Park stadium in Rennes, western France, on August 15, 2025. (Photo by FRED TANNEAU / AFP), öltözői verekedés
Az öltözői verekedés után a Rennes elleni meccs volt az utolsó Adrian Rabiot (fehérben) számára az OM színeiben
Fotó: FRED TANNEAU / AFP

Öltözői verekedés Rennes-ben

Az OM a Rennes otthonában kezdte a bajnoki idényt, ahol a 31. percben emberelőnybe került, miután Abdelhamid Ait Boudlal egy durva szabálytalanság után azonnal piros lapot kapott. A Marseille viszont nem tudott élni a lehetőséggel, mi több a hazaiak a 91. percben Ludovic Blas góljával megnyerték az idénynyitót.

Ezt követően az OM veterán játékosa, a világbajnok Adrian Rabiot a csapat friss szerzeményét, az angol U21-es válogatott Jonathan Rowe-t kérte számon, mondván nem igazán látta rajta az akarást. A szóváltás pedig olyannyira elfajult, hogy a két játékos összeverekedett az öltözőben

A szégyenletes eset után az OM vezetősége nagyon szigorú döntést hozott: a francia válogatottal 2018-ban világbajnok Rabiot és Rowe is átadólistára került, ha jön értük ajánlat, mehetnek, amerre látnak.

