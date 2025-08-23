A Magyar Nemzet számolt be arról, hogy az Olympique de Marseille női labdarúgócsapata még a hét elején mutatta be a nagyközönségnek a legújabb igazolását, Maria Thorisdottirt. A történet azonban nem elsősorban csak róla szól, ugyanis a francia csapat egy felkészülési mérkőzést játszott Spanyolországban a Club Esportiu Europa együttesével. A találkozón aztán finoman szólva sem úgy alakultak a dolgok, ahogy egy ilyen mérkőzésen az lenni szokott, egészen konkrétan összeverekedtek a focisták a pályán, de ne siessünk ennyire előre.

Úgy összeverekedtek a focisták, hogy a 32 éves játékos hazament

Összeverekedtek a játékosok a pályán

Már az első félidőben is volt egy kisebb botrány, amikor a játékvezető a Marseille szakmai stábjának két tagját, köztük Frédéric Gonçalves vezetőedzőt is kiállította. Ráadásul a szakember óriási jelenetet rendezett, és nem volt hajlandó elhagyni a kispadot. De nem ez volt az igazán érdekes, hanem a 84. percben történtek, ekkor ugyanis egy leshelyzet után egész egyszerűen tömegverekedés tört ki a két csapat játékosai között. Mindez annyira sokkolta Maria Thorisdottirt, hogy a lefújás után azonnal otthagyta a csapatot, és hazájába, Norvégiába utazott. A La Provence című újság azt írta, hogy Thorisdottirt sokkolta az eset, és azért ment haza, hogy gondolkodjon a jövőjéről.