Dráma a Groupama Arénában! A Fradi alapembere, Ötvös Bence sérülést szenvedett a Qarabag elleni BL-selejtező első félidejének hajrájában. A középpályás bokája aláfordult, így fájdalmas arccal hagyta el a pályát. Kérdés, hogy tudja-e vállalni a játékot a mindent eldöntő visszavágón.

A 3-1-es vereségen felül Ötvös Bence sérülése miatt is aggódhatnak a Fradi szurkolói. Elsőre nem tűnt súlyosnak az eset, de a visszajátszás mindent elárult: Ötvös bokája csúnyán kifordult. Bár hordágyat nem kért, láthatóan nagy fájdalmak között, bicegve hagyta el a gyepet.

Ötvös Bence megsérült, le kellett cserélni az FTC-Qarabag BL-selejtező-mérkőzésen
Ötvös Bence megsérült, le kellett cserélni az FTC-Qarabag BL-selejtező-mérkőzésen Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

A második félidőre Kristoffer Zachariassen állt be a helyére, de a csapat lendülete megtört, és a vereséghez bizony a középpályás kiesése is hozzájárult.

Mankóval távozott, de Ötvös Bence bizakodó

A lefújás után Ötvös már mankóval hagyta el a stadiont, orvosi vizsgálat várt rá. A szurkolók szíve összeszorult, de a játékos optimistán nyilatkozott: „Annyira nem gáz, majd meglátjuk, mi lesz.” Szerencse, hogy a bokája kifelé fordult alá, ez ugyanis gyorsabban gyógyulhat.

Kulcsszereplő lehet a visszavágón

A Fradi 3-1-es hátrányból készül a sorsdöntő azeri visszavágóra. Nagy szükség lenne Ötvös harcosságára a középpályán. A klub a hétvégére kiírt Kisvárda elleni bajnokit már elhalasztotta, hogy játékosai csak a BL-meccsre koncentrálhassanak. Most mindenki azt találgatja: vajon Ötvös Bence ott lesz-e a Qarabag elleni ütközeten?

