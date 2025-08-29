A két csapat most találkozott először az élvonalban. A Paks végig uralta a mérkőzést, az első igazán nagy helyzetére a 17. percben került sor: Gyurkits távoli szabadrúgását Gyollai kiütötte, Szabó pedig 4 méterről a bal oldali kapufát találta el. A 35. percben Zeke beadása után Tóth Barna 11 méterről fejelt kapura, Gyollai hatalmas bravúrral védett.
A 42. percben Szendrei elesett Harojan lábában, a megítélt büntetőből Gyurkits a jobb alsót vette célba, de Gyollai hárítani tudott.
Marco Rossi 30 éves újonca, Tóth Barna láthatóan ihletett formában játszott, de ahhoz, hogy gólt is tudjon szerezni, be kellett állnia a szünetben a rutinos Böde Dánielnek.
Az 55. percben Böde 17 méteres bombája a keresztlécről vágódott le, a kipattanót Tóth Barna 7 méterről, jobbal a kapu közepébe lőtte (1-0).
És ezzel még nem volt vége a Tóth-shownak, a csatár a 65. percben a földön feküdt, de így is kapura tudott lőni, a labda a felső lécen csattant, majd a kipattanót Böde hatalmas ziccerben a bal felső sarok mellé fejelte.
A 70. percben aztán eljött Böde ideje is, és ki más tette volna le neki a labdát, mint Tóth Barna? A Paks 38 éves csodacseréje 17 méterről ballal, remekül tekert a jobb felsőbe (2-0).
A 89. percben aztán egy bal oldali paksi szöglet után a paksi Lenzsér és a barcikai Baranyai közül végül előbbiről pattant be a kapuba a labda (3-0).
Ezzel eldőlt, hogy a Paks a válogatott szünetben a tabella élén pihenhet majd.
Fizz Liga, 6. forduló:
Paksi FC - Kolorcity Kazincbarcika SC 3-0 (0-0)
Paks, 2689 néző, v.: Erdős
Paksi FC: Kovácsik - Lenzsér, Kinyik, Szabó - Hinora, Horváth, Papp (Haraszti, 80.), Gyurkits (Windecker, a szünetben), Zeke - Szendrei (Böde, a szünetben), Tóth B. (Hahn, 83.)
Kolorcity Kazincbarcika SC: Gyollai - Baranyai, Polgár, Harojan, Sós - Kátrik, Meszhi (Rasheed, 90.), Szőke (Schuszter, 64.) - Meshack (Szabó M., 51.), Slogar (Makrai, 90.), Major (Balázsi, 90.)
gól: Tóth B. (55.), Böde (70.), Lenzsér (89.)
sárga lap: Papp (22.), Kinyik (69.), illetve Szőke (15.), Major (53.), Slogar (69.)
szombaton játsszák:
Zalaegerszegi TE-Kisvárda Master Good 14.45
Diósgyőri VTK-Puskás Akadémia FC 17.00
Újpest FC-MTK Budapest 19.30
vasárnap játsszák:
ETO FC Győr-Nyíregyháza Spartacus FC 17.30
Debreceni VSC-Ferencvárosi TC 20.00
A tabella:
1. Paksi FC 6 4 2 - 18-9 14 pont
2. Debreceni VSC 5 3 1 1 10-7 10
3. Puskás Akadémia FC 5 3 - 2 9-9 9
4. Ferencvárosi TC 4 2 1 1 9-4 7
5. Újpest FC 5 2 1 2 9-6 7
6. Kisvárda Master Good 4 2 1 1 5-7 7
7. ETO FC 4 1 3 - 12-7 6
8. Diósgyőri VTK 5 1 2 2 9-13 5
9. MTK Budapest 5 1 1 3 10-12 4
10. Nyíregyháza Spartacus FC 5 1 1 3 7-13 4
11. Zalaegerszegi TE FC 5 - 4 1 9-12 4
12. Kolorcity Kazincbarcika SC 5 - 1 4 4-12 1
A 7. forduló párosítása (szeptember 19-21.):
Nyíregyháza Spartacus FC - Paksi FC
Kolorcity Kazincbarcika SC - Újpest FC
MTK Budapest - Zalaegerszegi TE
Ferencvárosi TC - Diósgyőri VTK
Puskás Akadémia FC - ETO FC Győr
Kisvárda Master Good - Debreceni VSC