A két csapat most találkozott először az élvonalban. A Paks végig uralta a mérkőzést, az első igazán nagy helyzetére a 17. percben került sor: Gyurkits távoli szabadrúgását Gyollai kiütötte, Szabó pedig 4 méterről a bal oldali kapufát találta el. A 35. percben Zeke beadása után Tóth Barna 11 méterről fejelt kapura, Gyollai hatalmas bravúrral védett.

Bár megpróbálták, Tóth Barnát és a Paks csapatát sem lehetett pénteken megállítani

Forrás: facebook.com/paksifcofficialsite

Kihagyott büntető az első félidőben

A 42. percben Szendrei elesett Harojan lábában, a megítélt büntetőből Gyurkits a jobb alsót vette célba, de Gyollai hárítani tudott.

Marco Rossi 30 éves újonca, Tóth Barna láthatóan ihletett formában játszott, de ahhoz, hogy gólt is tudjon szerezni, be kellett állnia a szünetben a rutinos Böde Dánielnek.

Az 55. percben Böde 17 méteres bombája a keresztlécről vágódott le, a kipattanót Tóth Barna 7 méterről, jobbal a kapu közepébe lőtte (1-0).

És ezzel még nem volt vége a Tóth-shownak, a csatár a 65. percben a földön feküdt, de így is kapura tudott lőni, a labda a felső lécen csattant, majd a kipattanót Böde hatalmas ziccerben a bal felső sarok mellé fejelte.

Egy ideig most élen marad a Paks

A 70. percben aztán eljött Böde ideje is, és ki más tette volna le neki a labdát, mint Tóth Barna? A Paks 38 éves csodacseréje 17 méterről ballal, remekül tekert a jobb felsőbe (2-0).

A 89. percben aztán egy bal oldali paksi szöglet után a paksi Lenzsér és a barcikai Baranyai közül végül előbbiről pattant be a kapuba a labda (3-0).

Ezzel eldőlt, hogy a Paks a válogatott szünetben a tabella élén pihenhet majd.



Fizz Liga, 6. forduló:

Paksi FC - Kolorcity Kazincbarcika SC 3-0 (0-0)

Paks, 2689 néző, v.: Erdős

Paksi FC: Kovácsik - Lenzsér, Kinyik, Szabó - Hinora, Horváth, Papp (Haraszti, 80.), Gyurkits (Windecker, a szünetben), Zeke - Szendrei (Böde, a szünetben), Tóth B. (Hahn, 83.)

Kolorcity Kazincbarcika SC: Gyollai - Baranyai, Polgár, Harojan, Sós - Kátrik, Meszhi (Rasheed, 90.), Szőke (Schuszter, 64.) - Meshack (Szabó M., 51.), Slogar (Makrai, 90.), Major (Balázsi, 90.)

gól: Tóth B. (55.), Böde (70.), Lenzsér (89.)

sárga lap: Papp (22.), Kinyik (69.), illetve Szőke (15.), Major (53.), Slogar (69.)