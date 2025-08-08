A Magyar Nemzet figyelt fel rá hogy a Paksot legyőző csapatnál mindennaposnak számít az elnöki vicc.

A Paksot legyőző csapat elnöke, Gennagyij Butkevics ukrán nemzeti színekben

Fotó: Twitter/X

– A klubelnök minden győzelem után bejön az öltözőbe, és mond egy viccet. Ez már hagyomány – árulta el a Paks riválisának egyik legjobb futballistája, Olekszandr Nazarenko múlt vasárnap, amikor a zsitomiri csapat a Karpaty Lviv elleni 2-0-s győzelemmel kezdte az ukrán Premier League 2025/2026-os kiírását.

A Paks legyőzése után sem maradt el a vicc

Azt nem tudjuk, hogy Gennagyij Butkevic akkor milyen viccet mesélt, de a csütörtök éjjeli anekdotája nyilvánosságra került. Videón láthatjuk, hogy a milliárdos üzletember bemegy a Polisszja Zsitomir öltözőjébe, minden játékosnak gratulál, majd közkívánatra jön a poén, ami egy szexuális tartalmú vicc. Az ebben szereplő Szofija Lvovna a mi Mórickánk ukrán megfelelője, az ukrán viccek szarkasztikus női szereplője:

„Szofija Lvovna csak annyit mondott: ez lenne minden? És erre a szexuális zaklatója nagyon elvörösödött” – mondta Butkevics, a Zsitomir játékosai pedig udvariasan nevettek és tapsoltak.

