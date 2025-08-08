Live
Csütörtökön a Paks súlyos, 3-0-s vereséget szenvedett a Polisszja Zsitomir ellen a Konferencialiga selejtezőjében, így Bognár György együttesének kevés esélye maradt a továbbjutásra. Az ukrán klub elnöke, Gennagyij Butkevics csapata minden győzelme után bemegy az öltözőbe, és ott elmesél egy viccet – most a Paks kárára tehette meg…

A Magyar Nemzet figyelt fel rá hogy a Paksot legyőző csapatnál mindennaposnak számít az elnöki vicc.

– A klubelnök minden győzelem után bejön az öltözőbe, és mond egy viccet. Ez már hagyomány – árulta el a Paks riválisának egyik legjobb futballistája, Olekszandr Nazarenko múlt vasárnap, amikor a zsitomiri csapat a Karpaty Lviv elleni 2-0-s győzelemmel kezdte az ukrán Premier League 2025/2026-os kiírását.

A Paks legyőzése után sem maradt el a vicc

Azt nem tudjuk, hogy Gennagyij Butkevic akkor milyen viccet mesélt, de a csütörtök éjjeli anekdotája nyilvánosságra került. Videón láthatjuk, hogy a milliárdos üzletember bemegy a Polisszja Zsitomir öltözőjébe, minden játékosnak gratulál, majd közkívánatra jön a poén, ami egy szexuális tartalmú vicc. Az ebben szereplő Szofija Lvovna a mi Mórickánk ukrán megfelelője, az ukrán viccek szarkasztikus női szereplője:

„Szofija Lvovna csak annyit mondott: ez lenne minden? És erre a szexuális zaklatója nagyon elvörösödött” – mondta Butkevics, a Zsitomir játékosai pedig udvariasan nevettek és tapsoltak.  

Bognár György csapata súlyos vereséget szenvedett a Konferencia-liga-selejtezőben
Bognár György megszólalt a súlyos paksi vereség után
