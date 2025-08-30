Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Pár évtizeddel ezelőtt még az a tarthatatlan helyzet volt a francia bajnokságban, hogy egyetlen párizsi csapat sem szerepelt az élvonalban. A helyzet azóta alaposan megváltozott. A Paris Saint-Germain egyeduralkodó lett a Ligue 1-ben, idén pedig végre megnyerte a Bajnokok Ligáját is. Nyár óta már két párizsi csapat van az elsőosztályban, miután feljutott a Paris FC is. A jelenleg még második számú párizsi csapat is alaposan ki lett tömve pénzzel, kérdés, lehet-e a közeljövőben a PSG riválisa.

A francia másodosztályból érkezhet új hazai kihívója a Paris Saint-Germainnek. Tavaly ősszel járta körbe a világsajtót a hír, hogy a világ (egyik) leggazdagabb embere és a Red Bull csoport kéz a kézben felvásárolta a másodosztály akkori listavezetőjét, a Paris FC-t, amely végül a másodosztály második helyezettjeként jutott fel a Ligue-1-be.

Antoine Arnault, Jürgen Klopp és Pierre Ferracci a Paris FC utolsó másodosztályú bajnokiján Fotó: FRANCK FIFE / AFP
Antoine Arnault, Jürgen Klopp és Pierre Ferracci a Paris FC utolsó másodosztályú bajnokiján
Fotó: FRANCK FIFE / AFP

A PSG szomszédja, a Paris FC lehet a legnagyobb rivális?

A PSG a Qatar Sports Investments 2011-es színre lépése, és az irgalmatlan mennyiségű pénz megjelenése óta összesen 11 bajnoki címet nyert, amivel egycsapásra a legeredményesebb francia klub lett. Egy ideig ez biztosan nem fog változni, de a háttérben alakul egy másik gigantikus sportberuházás. A Paris FC tulajdonosa, Pierre Ferracci az előző év végén kezdett tárgyalásokba és a Red Bull, valamint a Forbes listájának élén a világ leggazdagabb embereként trónoló Bernard Arnault, illetve az irányítása alatt 75 luxusmárkát összefogó Louis Vuitton Moët Hennessey (LVMH) óriásvállalat ajánlatára nem lehetett nemet mondani.

A Red Bull – immár Jürgen Klopp-pal a fedélzeten – adja a szakmai részt, míg az Arnault család 233 milliárd dollárra becsült vagyonából biztosítaná a működést. A november 29-ei hivatalos bejelentés szerint az Arnault család holdingcége, Bernard fiának, Antoine vezetésével 52,4 százalékot vásárolt a klubból míg Red Bull 10,6 százalékot birtokol most, de 30 százalék 2027-ig marad Ferracci kezében.

„Nem akarunk elhamarkodottan lépni” – hangsúlyozta Pierre Ferracci korában a BBC-nek. „Azt szeretnénk, ha a klub gerincét a párizsi régió játékosai adnák. Mindenki máshol Párizsból igazol, jó lenne, ha egy helyi klub végre rájuk építene, de természetesen más helyről is jöhetnek erősítések.”

A Paris FC jó hírnévvel bír az utánpótlás-nevelésben: Ibrahima Konaté, Axel Disasi és Nordi Mukiele is innen indult. Azonban sok tehetséget még azelőtt elcsábítottak más francia klubok, hogy bemutatkozhattak volna az első csapatban.

Paris Football Club's (PFC) French head coach Stephane Gilli talks to reporters prior to the club's first training session ahead of the French L1 season, at the club's training camp in Orly, south of Paris on July 7, 2025. (Photo by Guillaume BAPTISTE / AFP)
Stéphane Gilli csapata még nyeretlen az élvonalban
Fotó: GUILLAUME BAPTISTE / AFP

A szakmában sokat segíthet a Red Bull tapasztalata, de a Paris FC célja, hogy a női csapat is fejlődjön a férfival egyetemben.

Jürgen Klopp, a Red Bull globális futball-igazgatója kulcsszerepet játszhat a Paris FC fejlődésében, még ha távolról is. A helyszínen inkább Mario Gomez, a német excsatár képviseli majd az osztrák céget.

„Amit Klopp csinált a Liverpoolnál, az példa számunkra. Nem akarjuk lemásolni, de az ő víziója, aurája és egyesítő ereje inspiráló” – tette hozzá Ferracci, aki a félelmek miatt hangsúlyozta, 

a Paris FC nem fog beolvadni a Red Bull globális klubhálózatába, „nem lesz Red Bull Paris”.

„Ez nem egy multi-klub projekt lesz. Az Arnault család a többségi tulajdonos” – mondta Ferracci, aki szerint a párizsi derbin nem lesz ellenségeskedés.

„Nincs ellenségeskedés, régen bérletes is voltam a PSG-re a fiammal” – mondta Ferraci, ráadásul Antoine Arnault maga is régóta PSG-szurkoló. „Elfér két klub Párizsban, két külön történettel” – tette hozzá Arnault.

Furcsa történet a kezdetekkor

A Paris FC ezt megelőzően legutóbb 1979-ben szerepelt a Ligue 1-ben. Tíz évvel korábban pedig a szövetség vezetői tettek meg mindent azért, hogy legyen végre egy ütőképes csapat a fővárosban. A Paris FC eredetileg a Paris Saint-Germain megalakulásához vezető fúzió része volt, de két évvel később kivált, és önállóan folytatta.

A PSG párizsi hegemóniájának utolsó komoly kihívója az 1980-as években tűnt fel, amikor Jean-Luc Lagardere üzletember átvette a Racing Club de Paris-t, és Matra Racing néven újjászervezte. Rövid ideig a Paris FC-vel is összeolvadtak. Bár sztárokat is szerződtettek – például David Ginolát és Enzo Francescolit –, a projekt végül kudarcot vallott, és a klub a '80-as évek végére anyagi csőd közelébe került, egyetlen igazi sikerük egy Francia Kupa-döntő volt.

Érdekes még a stadionkérdés is, hiszen a Paris FC eddig a Stade Charléty-ben szerepelt, de ott a gyepet atlétikai pálya veszi körül, és kevés a bővítési lehetőség. A nézőszámokat egy ingyenjegy-program emelte átlagosan 10 ezer fölé. Ferracci vezetésével a csapat idén már Stade Jean-Bouinbana szerepel majd, ahonnan kis túlzással át is lehetne rúgni a labdát a Parc des Princes-be, a PSG otthonába.

Ilyen közel van egymáshoz a PSG és a Paris FC stadionja:

Ésszel erősítés, gyenge szezonkezdés

A Paris FC nem rendezett hatalmas költekezést nyáron, de így is több mint 50 millió eurót költöttek új igazolásokra.

Érkezett:

  • Otávio, FC Porto 17 millió euro
  • Nhoa Sangui, Stade Reims, 9,5 millió
  • Willem Geubbels, St. Gallen, 9 millió
  • Moses Simon, Nantes, 7 millió
  • Pierre Lees-Melou, Stade Brestois, 5,8 millió
  • Thibault De Smet, Stade Reims, 1,5 millió
  • Kevin Trapp, Eintracht Frankfurt 1 millió

A Paris FC a bajnokságot két idegenbeli meccsel kezdte és két vereséggel. Előbb az Angers verte őket 1-0-ra, majd az Olympique Marseille 5-2-re. A Paris FC első hazai meccsére készül vasárnap, miután a stadionja nem állt készen az első fordulókban. A Metz ellen egyben első sikerére is hajt Stéphane Gilli csapata. Az első párizsi derbire a tervek szerint januárban kerül majd sor.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!