A francia másodosztályból érkezhet új hazai kihívója a Paris Saint-Germainnek. Tavaly ősszel járta körbe a világsajtót a hír, hogy a világ (egyik) leggazdagabb embere és a Red Bull csoport kéz a kézben felvásárolta a másodosztály akkori listavezetőjét, a Paris FC-t, amely végül a másodosztály második helyezettjeként jutott fel a Ligue-1-be.

Antoine Arnault, Jürgen Klopp és Pierre Ferracci a Paris FC utolsó másodosztályú bajnokiján

Fotó: FRANCK FIFE / AFP

A PSG szomszédja, a Paris FC lehet a legnagyobb rivális?

A PSG a Qatar Sports Investments 2011-es színre lépése, és az irgalmatlan mennyiségű pénz megjelenése óta összesen 11 bajnoki címet nyert, amivel egycsapásra a legeredményesebb francia klub lett. Egy ideig ez biztosan nem fog változni, de a háttérben alakul egy másik gigantikus sportberuházás. A Paris FC tulajdonosa, Pierre Ferracci az előző év végén kezdett tárgyalásokba és a Red Bull, valamint a Forbes listájának élén a világ leggazdagabb embereként trónoló Bernard Arnault, illetve az irányítása alatt 75 luxusmárkát összefogó Louis Vuitton Moët Hennessey (LVMH) óriásvállalat ajánlatára nem lehetett nemet mondani.

A Red Bull – immár Jürgen Klopp-pal a fedélzeten – adja a szakmai részt, míg az Arnault család 233 milliárd dollárra becsült vagyonából biztosítaná a működést. A november 29-ei hivatalos bejelentés szerint az Arnault család holdingcége, Bernard fiának, Antoine vezetésével 52,4 százalékot vásárolt a klubból míg Red Bull 10,6 százalékot birtokol most, de 30 százalék 2027-ig marad Ferracci kezében.

„Nem akarunk elhamarkodottan lépni” – hangsúlyozta Pierre Ferracci korában a BBC-nek. „Azt szeretnénk, ha a klub gerincét a párizsi régió játékosai adnák. Mindenki máshol Párizsból igazol, jó lenne, ha egy helyi klub végre rájuk építene, de természetesen más helyről is jöhetnek erősítések.”

A Paris FC jó hírnévvel bír az utánpótlás-nevelésben: Ibrahima Konaté, Axel Disasi és Nordi Mukiele is innen indult. Azonban sok tehetséget még azelőtt elcsábítottak más francia klubok, hogy bemutatkozhattak volna az első csapatban.

Stéphane Gilli csapata még nyeretlen az élvonalban

Fotó: GUILLAUME BAPTISTE / AFP

A szakmában sokat segíthet a Red Bull tapasztalata, de a Paris FC célja, hogy a női csapat is fejlődjön a férfival egyetemben.