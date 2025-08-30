A francia másodosztályból érkezhet új hazai kihívója a Paris Saint-Germainnek. Tavaly ősszel járta körbe a világsajtót a hír, hogy a világ (egyik) leggazdagabb embere és a Red Bull csoport kéz a kézben felvásárolta a másodosztály akkori listavezetőjét, a Paris FC-t, amely végül a másodosztály második helyezettjeként jutott fel a Ligue-1-be.
A PSG a Qatar Sports Investments 2011-es színre lépése, és az irgalmatlan mennyiségű pénz megjelenése óta összesen 11 bajnoki címet nyert, amivel egycsapásra a legeredményesebb francia klub lett. Egy ideig ez biztosan nem fog változni, de a háttérben alakul egy másik gigantikus sportberuházás. A Paris FC tulajdonosa, Pierre Ferracci az előző év végén kezdett tárgyalásokba és a Red Bull, valamint a Forbes listájának élén a világ leggazdagabb embereként trónoló Bernard Arnault, illetve az irányítása alatt 75 luxusmárkát összefogó Louis Vuitton Moët Hennessey (LVMH) óriásvállalat ajánlatára nem lehetett nemet mondani.
A Red Bull – immár Jürgen Klopp-pal a fedélzeten – adja a szakmai részt, míg az Arnault család 233 milliárd dollárra becsült vagyonából biztosítaná a működést. A november 29-ei hivatalos bejelentés szerint az Arnault család holdingcége, Bernard fiának, Antoine vezetésével 52,4 százalékot vásárolt a klubból míg Red Bull 10,6 százalékot birtokol most, de 30 százalék 2027-ig marad Ferracci kezében.
„Nem akarunk elhamarkodottan lépni” – hangsúlyozta Pierre Ferracci korában a BBC-nek. „Azt szeretnénk, ha a klub gerincét a párizsi régió játékosai adnák. Mindenki máshol Párizsból igazol, jó lenne, ha egy helyi klub végre rájuk építene, de természetesen más helyről is jöhetnek erősítések.”
A Paris FC jó hírnévvel bír az utánpótlás-nevelésben: Ibrahima Konaté, Axel Disasi és Nordi Mukiele is innen indult. Azonban sok tehetséget még azelőtt elcsábítottak más francia klubok, hogy bemutatkozhattak volna az első csapatban.
A szakmában sokat segíthet a Red Bull tapasztalata, de a Paris FC célja, hogy a női csapat is fejlődjön a férfival egyetemben.
Jürgen Klopp, a Red Bull globális futball-igazgatója kulcsszerepet játszhat a Paris FC fejlődésében, még ha távolról is. A helyszínen inkább Mario Gomez, a német excsatár képviseli majd az osztrák céget.
„Amit Klopp csinált a Liverpoolnál, az példa számunkra. Nem akarjuk lemásolni, de az ő víziója, aurája és egyesítő ereje inspiráló” – tette hozzá Ferracci, aki a félelmek miatt hangsúlyozta,
a Paris FC nem fog beolvadni a Red Bull globális klubhálózatába, „nem lesz Red Bull Paris”.
„Ez nem egy multi-klub projekt lesz. Az Arnault család a többségi tulajdonos” – mondta Ferracci, aki szerint a párizsi derbin nem lesz ellenségeskedés.
„Nincs ellenségeskedés, régen bérletes is voltam a PSG-re a fiammal” – mondta Ferraci, ráadásul Antoine Arnault maga is régóta PSG-szurkoló. „Elfér két klub Párizsban, két külön történettel” – tette hozzá Arnault.
A Paris FC ezt megelőzően legutóbb 1979-ben szerepelt a Ligue 1-ben. Tíz évvel korábban pedig a szövetség vezetői tettek meg mindent azért, hogy legyen végre egy ütőképes csapat a fővárosban. A Paris FC eredetileg a Paris Saint-Germain megalakulásához vezető fúzió része volt, de két évvel később kivált, és önállóan folytatta.
A PSG párizsi hegemóniájának utolsó komoly kihívója az 1980-as években tűnt fel, amikor Jean-Luc Lagardere üzletember átvette a Racing Club de Paris-t, és Matra Racing néven újjászervezte. Rövid ideig a Paris FC-vel is összeolvadtak. Bár sztárokat is szerződtettek – például David Ginolát és Enzo Francescolit –, a projekt végül kudarcot vallott, és a klub a '80-as évek végére anyagi csőd közelébe került, egyetlen igazi sikerük egy Francia Kupa-döntő volt.
Érdekes még a stadionkérdés is, hiszen a Paris FC eddig a Stade Charléty-ben szerepelt, de ott a gyepet atlétikai pálya veszi körül, és kevés a bővítési lehetőség. A nézőszámokat egy ingyenjegy-program emelte átlagosan 10 ezer fölé. Ferracci vezetésével a csapat idén már Stade Jean-Bouinbana szerepel majd, ahonnan kis túlzással át is lehetne rúgni a labdát a Parc des Princes-be, a PSG otthonába.
Ilyen közel van egymáshoz a PSG és a Paris FC stadionja:
A Paris FC nem rendezett hatalmas költekezést nyáron, de így is több mint 50 millió eurót költöttek új igazolásokra.
Érkezett:
A Paris FC a bajnokságot két idegenbeli meccsel kezdte és két vereséggel. Előbb az Angers verte őket 1-0-ra, majd az Olympique Marseille 5-2-re. A Paris FC első hazai meccsére készül vasárnap, miután a stadionja nem állt készen az első fordulókban. A Metz ellen egyben első sikerére is hajt Stéphane Gilli csapata. Az első párizsi derbire a tervek szerint januárban kerül majd sor.