A nyári felkészülés során Pécsi ígéretesen mutatkozott be a felnőttek között: a Stoke City elleni zárt kapus edzőmeccsen (5-1) állt először a kapuba, majd az Athletic Bilbao ellen a második félidőben védett a 4-1-re megnyert találkozón. Most azonban ismét az U21-esek között bizonyíthatott, ahol Rob Page erős kezdőbe nevezte honfitársunkat a Burnley elleni bajnokira. Trey Nyoni viselte a karszalagot, Jayden Danns vezette a támadósort, a kapuban pedig Pécsi kezdett - írja a thisisanfield.com.

Pécsi Ármin és a Liverpool U21-es csapata még keresi önmagát

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Pedig a Liverpool szerzett vezetést

A Liverpool álomszerűen kezdett: a vendégek védője, Jack McEvilly rosszul passzolt haza, öngóljával a Vörösök kerültek előnybe. Az első félidő hajrájában azonban a Burnley egyenlített, hiába reklamáltak lest a hazaiak.

A második játékrészben Page együttese óriási fölényben futballozott: 16 lövésből 11 kapura is ment, de a Burnley kapusa, Charlie Casper mindent védett. A másik oldalon viszont Benson és McMahon-Brown is betalált – utóbbi duplázott –, így hiába Morrison szép szólója, a Liverpool végül 3-2-es vereséget szenvedett.

Pécsi keserédes estéje

A magyar kapusnak négy kapura tartó lövést kellett hárítania, ezekből három gól született. Bár a harmadik Burnley-találat előtt nagy bravúrt mutatott be, a kipattanónál már tehetetlen volt.

Két meccs, hét kapott gól – ez Pécsi mérlege az U21-es bajnokságban. A Burnley elleni vereség azért fájó, mert a Liverpool fölényben játszott, de nem tudott élni a helyzeteivel.