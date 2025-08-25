Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Brutálisan megkéselt egy kislányt a migráns, aki napokkal korábban megerőszakolt egy nőt

Link másolása
Vágólapra másolva!
Két bajnoki, hét kapott gól. Pécsi Ármin nem ilyen kezdésről álmodhatott a Liverpool U21-es csapatának a kapusaként. A Leicester elleni 4-2-es vereség után a Burnley ellen sem jött a fordulat: a magyar tehetség négy kapura tartó lövés után háromszor is kapitulált, így a Vörösök 3-2-re kikaptak az AXA Training Centre-ben.

A nyári felkészülés során Pécsi ígéretesen mutatkozott be a felnőttek között: a Stoke City elleni zárt kapus edzőmeccsen (5-1) állt először a kapuba, majd az Athletic Bilbao ellen a második félidőben védett a 4-1-re megnyert találkozón. Most azonban ismét az U21-esek között bizonyíthatott, ahol Rob Page erős kezdőbe nevezte honfitársunkat a Burnley elleni bajnokira. Trey Nyoni viselte a karszalagot, Jayden Danns vezette a támadósort, a kapuban pedig Pécsi kezdett - írja a thisisanfield.com.

Athletic Bilbao's Spanish striker #12 Gorka Guruzeta (R) scores the team's first goal past Liverpool's Hungarian goalkeeper #41 Armin Pecsi (L) during the first of two pre season friendly football matches between Liverpool and Athletic Bilbao at Anfield in Liverpool, north west England on August 4, 2025. (Photo by Darren Staples / AFP) Pécsi Ármin
Pécsi Ármin és a Liverpool U21-es csapata még keresi önmagát
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Pedig a Liverpool szerzett vezetést

A Liverpool álomszerűen kezdett: a vendégek védője, Jack McEvilly rosszul passzolt haza, öngóljával a Vörösök kerültek előnybe. Az első félidő hajrájában azonban a Burnley egyenlített, hiába reklamáltak lest a hazaiak.

A második játékrészben Page együttese óriási fölényben futballozott: 16 lövésből 11 kapura is ment, de a Burnley kapusa, Charlie Casper mindent védett. A másik oldalon viszont Benson és McMahon-Brown is betalált – utóbbi duplázott –, így hiába Morrison szép szólója, a Liverpool végül 3-2-es vereséget szenvedett.

Pécsi keserédes estéje

A magyar kapusnak négy kapura tartó lövést kellett hárítania, ezekből három gól született. Bár a harmadik Burnley-találat előtt nagy bravúrt mutatott be, a kipattanónál már tehetetlen volt.

Két meccs, hét kapott gól – ez Pécsi mérlege az U21-es bajnokságban. A Burnley elleni vereség azért fájó, mert a Liverpool fölényben játszott, de nem tudott élni a helyzeteivel.

  • Még több cikk
Szoboszlai, Kerkez és Pécsi Ármin meglepték a Fradi játékosait – fotók
Megviccelték a Liverpool magyar focistáit, látni kell Szoboszlaiék reakcióját – videó
Szoboszlai Dominikkal számol be a Liverpool egy fontos változásról

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!