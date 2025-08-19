Pécsi Ármin idén nyáron igazolt a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpoolhoz.

Pécsi Ármin debütált a Liverpool U21-es csapatában

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Négy gólt kapott Pécsi Ármin

A magyar kapus – aki az Athletic Bilbao elleni felkészülési mérkőzésen egy félidő erejéig védte a Liverpool első csapatának a kapuját is a nyár folyamán – ezúttal az U21-es csapatban kapott helyet, méghozzá kezdőként.

Pécsi Ármin végigvédte a találkozót, amelyen a statisztikai oldalak szerint a négy kapott gól mellett négy védést is bemutatott.

Ami a meccset illeti, a a Leicester U21 az első félidőben kétgólos előnyre tett szert, miután Golding és Opoku is betalált. A második játékrész elején Danns még szépíteni tudott, de a 60. percben ismét Opoku villant. Golding sem akart lemaradni, az ő újabb találatával már 4-1- volt az állás, végül a 88. percben Laffey állította be a végeredményt.

A Liverpool U21-es csapata a következő fordulóban, jövő hét hétfőn a Burnley együttesét fogadja majd hazai pályán.