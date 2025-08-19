Live
Nem ilyen bemutatkozásról álmodott a magyar utánpótlás-válogatott kapus. Pécsi Ármin ugyanis a kezdőcsapatban debütált a Premier League 2 nyitófordulójában a Liverpool U21-es csapatának a színeiben, de a klubja 4-2-s vereséget szenvedett a a Leicester U21 ellen.

Pécsi Ármin idén nyáron igazolt a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpoolhoz.

Pécsi Ármin, Athletic Bilbao's Spanish striker #12 Gorka Guruzeta (R) scores the team's first goal past Liverpool's Hungarian goalkeeper #41 Armin Pecsi (L) during the first of two pre season friendly football matches between Liverpool and Athletic Bilbao at Anfield in Liverpool, north west England on August 4, 2025. (Photo by Darren Staples / AFP)
Pécsi Ármin debütált a Liverpool U21-es csapatában 
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Négy gólt kapott Pécsi Ármin

A magyar kapus – aki az Athletic Bilbao elleni felkészülési mérkőzésen egy félidő erejéig védte a Liverpool első csapatának a kapuját is a nyár folyamán – ezúttal az U21-es csapatban kapott helyet, méghozzá kezdőként.

Pécsi Ármin végigvédte a találkozót, amelyen a statisztikai oldalak szerint a négy kapott gól mellett négy védést is bemutatott.

Ami a meccset illeti, a a Leicester U21 az első félidőben kétgólos előnyre tett szert, miután Golding és Opoku is betalált. A második játékrész elején Danns még szépíteni tudott, de a 60. percben ismét Opoku villant. Golding sem akart lemaradni, az ő újabb találatával már 4-1- volt az állás, végül a 88. percben Laffey állította be a végeredményt.

A Liverpool U21-es csapata a következő fordulóban, jövő hét hétfőn a Burnley együttesét fogadja majd hazai pályán. 

