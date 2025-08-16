Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Manchester City 25 éves támadója ismét reflektorfénybe került – de ezúttal nem a pályán nyújtott teljesítményével, hanem egy parkolási bakijával. Phil Foden nemrégiben szerezte meg jogosítványát, mégis már olyan autócsodákat gyűjt, amikről mások álmodni sem mernek. Legújabb szerzeménye, egy 400 ezer fontos Mercedes G-Wagon, azonban most nagyobb feltűnést keltett, mint maga a játékos.

Phil Foden ugyanis egy cheshire-i Sainsbury’s parkolójában tette próbára „tudását”. Az eredmény lesújtó: a fényűző Mercedes keresztben, két parkolóhelyet elfoglalva pihent, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne. A járókelők persze azonnal kiszúrták, és bár a kocsit csodálták, a parkolási stílust finoman szólva sem.

Phil Foden botrányosan parkolt le a Mercedesével. A szurkolók cikizik a Manchester City sztárját
Phil Foden botrányosan parkolt le a Mercedesével. A szurkolók cikizik a Manchester City sztárját

Egy szemtanú így fakadt ki: „Phil kocsija gyönyörű, de piros lap járna ezért a parkolásért. Vagy gyakorolnia kellene, netán ennyire félti, hogy valaki meg ne húzza? Ha így van, inkább tartsa otthon a garázsban, és nézegesse ott!”

Még nagyon friss a jogsi

A szurkolók nem is értik, hogyan lehet, hogy valaki, aki csak 2023 decemberében kapta meg a jogosítványát, máris több milliós autóparkot birtokol. Phil Foden garázsában a következő járgányok sorakoznak:

  • egy Mercedes S Class
  • egy AMG GLE 53
  • egy Toyota Vellfire
  • és egy BYD Seal is.

igazi luxusflotta, amihez képest a jogsi megszerzése apróságnak tűnik.

Phil Foden pályára lép a Manchester City szezonnyitóján?

Phil Foden legutóbb a 25. születésnapi partija miatt került a bulvársajtó kereszttüzébe. jelenleg sérüléssel bajlódik, kétséges, hogy pályára lép-e a Wolves elleni bajnoki nyitányon Pep Gauardiola együttesében. A parkolóban mindenesetre bizonyította: még van hova fejlődnie – ha nem is a pályán, akkor legalább a parkolóban...

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!