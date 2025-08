A győriek elképzelései alakult a Pjunyik Jereván elleni mérkőzés első félideje. Ők játszottak fölényben, és az idegenbeli 2-1-es vereségük után hazai pályán sikerült gyorsan ledolgozni a hátrányukat. Nadhir Benbouali bólintott a kapuba a 16. percben, majd a 69. percben az ő második fejesgóljával már az ETO állt továbbjutásra. A Rába-partiak öröme még korai volt, a 84. percben Eric Ocansey is betalált a másik oldalon, vagyis hosszabbítás következett volna. De végül kezdődhetett a győri fieszta, a 91. percben Daniel Stefulj állította be a 3-1-es végeredményt, a magyar csapat 4-3-ra megnyerte a párharcot a Konferencia-liga selejtezőjének 2. fordulójában.

A gólszerző, Daniel Stefulj két sárga lapot is kapott, mégsem állították ki a Pjunyik ellen

Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Tóth Zsombor

Ennyiben hagyja a Pjunyik?

Igen ám, csakhogy a gólszerző a mezét lekapva ünnepeltette magát, amiért sárga lapot kapott. Ez a meccs végéhez közeledve nem is jelentett volna bajt, de aztán fejrúgásért újra elővette őt Mervan Bejtullahu játékvezető, a 95. percben másodszor villant neki a sárga lap, a piros viszont nem.

A bíró ugyanis nemes egyszerűséggel összekeverte a mezszámokat, és a 23-ast viselő Stefulj helyett a 25-ösben játszó Dejan Boldort büntette meg.

Egészen hihetetlen, hogy ilyen hibák még most is előfordulhatnak. Azt már nem tudjuk meg, hogy mi történt volna a meccsen, ha a Pjunyik emberelőnyben játszik a maradék néhány percben, az örmények viszont még fellebbezhetnének a történtek miatt, újrajátszásért lobbizhatnának. De ilyen eshetőségről nem volt szó a meccs utáni sajtótájékoztatón, még ha fel is merült a téma.

A játékvezetőnek ki kellett volna osztania a második sárga lapot Stefuljnak, ezzel emberelőnybe kerültünk volna. De nem ez volt az egyetlen hibás döntés, a végjátékban akár büntetőt is ítélhetett volna javunkra kezezés miatt. Ennek azonban semmi köze a vereséghez

– szögezte le Jegise Melikjan, a Pjunyik vezetőedzője, akit a Magyar Nemzet idézett. – „Először is gratulálok az ellenfélnek — megérdemelten győzött, de ha mi nyerünk, az is megérdemelt lett volna. Mindkét csapat méltó volt a továbbjutásra”.